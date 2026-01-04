Fis potrdil čudovito novico, Niko Prevc čaka zgodovinski izziv

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je objavila, da bo 75. novoletna turneja štirih skakalnic v sezoni 2026/27 zgodovinska, saj bo vrhunec koledarja svetovnega pokala v smučarskih skokih v naslednji sezoni prvič v celoti vključeval tudi tekmovanje skakalk. Fis je dobila ustrezna finančna zagotovila.

Doslej so ženske tekmovale na dvodnevni turneji po nemških prizoriščih v Garmisch-Partenkirchnu in Oberstdorfu, ne pa tudi na dveh v Avstriji, vse tri izvedbe pa je dobila Nika Prevc.

To je bilo zaradi pomanjkljive infrastrukture, potrebne za izvedbo nočnih tekmovanj v Innsbrucku, ki je nujna za urnik, ki bi ustrezal obema spoloma. To nedeljo pa so se dežela Tirolska, avstrijska vlada, mesto Innsbruck in avstrijska smučarska zveza dogovorili o pogojih financiranja izgradnje reflektorjev na skakalnici Bergisel.

Pertile: Odlična novica za naš šport

Direktor za smučarske skoke Sandro Pertile pozdravlja novico. Foto: Guliverimage "Dokončna vključitev ženskega tekmovanja v turnir štirih skakalnic pomeni pravi mejnik v zgodovini smučarskih skokov in zimskih športov kot celote," je dejal predsednik Fisa Johan Eliasch. "V zadnjih letih je naša zveza pokazala neomajno zavezanost odpravljanju razlik med spoloma v zimskih športih in naredila pomembne korake za napredek ženskih smučarskih skokov. Napredek je očiten in današnja napoved je močan dokaz teh prizadevanj."

Tudi direktor za smučarske skoke Sandro Pertile je pozdravil novico in orisal naslednje korake. "To je odlična novica za naš šport. Kmalu po olimpijskih igrah se bomo sestali z obema zvezama, štirimi mesti gostitelji in vsemi drugimi deležniki, da bi razjasnili vse podrobnosti in potrebne prilagoditve pravil."