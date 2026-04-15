Švicarji kot prvi razkrili karte

Švicarska smučarska zveza je kot prva razkrila ekipe za prihodnjo sezono. Osameli jezdec nacionalne ekipe v smučarskih skokih, ki je najvišja po kakovosti, je Gregor Deschwanden, v ekipi A pa je med drugim tudi veteran Simon Ammann.

Švicarji so kot prvi obelodanili sestavo ekip v smučarskih skokih. Gregor Deschwanden ostaja član najkakovostnejše ekipe v smučarskih skokih, katere glavni trener v uspešni olimpijski sezoni je bil Bine Norčič. 35-letni Deschwanden je v minuli zimi osvojil olimpijski bron na manjši napravi in dočakal prvo zmago svetovnega pokala.

44-letni veteran Simon Ammann, Sandro Hauswirth in Juri Kesseli so napredovali iz B ekipe v A ekipo, v kateri je tudi Felix Trunz.

V ekipi B so Remo Imhof, Killian Peier in Yanick Wasser, v ekipi C pa Elias Arnold in Noah Studer.