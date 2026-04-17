Kdo bo novi slovenski prvoligaš: obeta se dramatična končnica

Dirka Nafte in Brinja Grosuplja na vrhu lestvice v slovenski drugi ligi se nadaljuje, v rahli prednosti pa v ciljno ravnino zavijajo Lendavčani. Ti imajo pred najbližjimi zasledovalci tri točk naskoka, če želijo to prednost podvojiti in povečati pritisk na najbližje zasledovalce, pa morajo v petek na zahtevnem gostovanju ugnati sežanski Tabor. Vse prej kot lahka naloga čaka tudi Grosupeljčane, ki bodo v soboto obiskali stadion Matije Gubca v Krškem.

Derbi tokratnega kroga bo dvoboj Sežancev in Lendavčanov, spopad četrte in vodilne ekipe 2. SNL. Cilj Prekmurcev je jasen, modri želijo tudi po 24. krogu zasedati vrh lestvice, z nekaj sreče pa tudi povečati prednost pred Grosupeljčani, s katerimi se bodo pomerili v predzadnjem krogu tekmovanja.

Še vedno neporažena zasedba stratega Jozsefa Bozsika je Tabor ugnala že jeseni, ko je bilo v Lendavi 3:1, vprašanje zmagovalca pa je bilo po sežanskem izenačenju odločeno v končnici tekme, ko sta zadela Amadej Maroša in Noel Keresztes. Nafta je na podoben način to sezono dobila že nekaj tekem, tudi zadnjo proti Dekančanom, ki so pokleknili po treh zadetkih v drugem polčasu.

Tabor bi utegnil biti še zahtevnejši zalogaj, saj imajo Kraševci za Lendavčani najboljšo obrambo lige. Ta je bila pred dobrim tednom dni še trdnejša od lendavske, a so jo z dvema zadetkoma prebili Bistričani in Primorcem zadali četrti poraz v sezoni. Četa Darijana Matića je po porazu v Kidričevem izgubila tretje mesto, poslabšala pa je tudi možnosti, da ujame drugouvrščeno Brinje in dodatne kvalifikacije.

Neprepričljivi izzivalci v Krškem

Grosupeljčane čaka gostovanje v Krškem. Posavci so se iz Beltincev vrnili s točko, z golom Šimuna Šintića so dobili prvi polčas, v nadaljevanju srečanja pa so tudi po zaslugi izkušenega Marka Zalokarja odbili nekaj domačih poskusov in po izenačenju Klemna Mlakarja iztržili remi.

Grosupeljčani so odločeni, da si ne bodo privoščili novega spodrsljaja, čeprav so nazadnje tudi Gorico strli z golom globoko v drugem polčasu tekme. Kot že nekajkrat v letošnji sezoni je Grosupeljčane z zadetkom razveselil Nikola Jovićević, Dolenjci pa so tudi po njegovi zaslugi ostali v stiku z vodilnimi Lendavčani.

Vroči Kranjčani v Gorici

Za Gorico, štirikratnega slovenskega prvaka, se boj za preživetje nadaljuje na domači zelenici. V mesto vrtnic prihaja Triglav. Gostiteljem dvoboja v reševanju drugoligaškega statusa ne preostane drugega kot lov na zmago, a bo naloga daleč od enostavne. Kranjčani so morda najbolj vroča ekipa pomladi, v nadaljevanju sezone pa poleg Lendavčanov in Beltinčanov še ne poznajo poraza.

Druga liga, 24. krog

Petek, 17. april:

Sobota, 18. april:

Nedelja, 19. april:

Lestvica: