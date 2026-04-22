Nemška premijska proizvajalca sta predstavila vsak svojo novo limuzino na osnovi 800-voltne električne platforme - katera obljublja več?

Tako BMW kot Mercedes-Benz (in že lani Audi) so najprej na novi električni platformi izdelali športna terenca, nato pa še tradicionalni limuzini. BMW je po iX3 nedavno razkril novi i3, zdaj pa še Mercedes po GLC tudi novi razred C. V obeh primerih gre za visokozmogljivi limuzini z naprednih 800-voltnih platform, ki prinašata velike dosege in močno polnjenje baterije. Nekaj tehničnih podatkov razkriva določene podobnosti in razlike, na preizkus na cesti pa medtem še čakamo.

Večja baterija in doseg pri BMW, a z eno kWh baterije oba prevozita enako

Oba proizvajalca bosta na trg najprej poslala zmogljivejši različici. Mercedes razred C 400 4matic, BMW pa i3 50 xDrive. Različice z manjšo baterijo sledijo, v obstoječa modela pa so Bavarci namestili večjo baterijo. Posledično je večji tudi uradni doseg po WLTP, a razmerje dosega glede na velikost baterije je pri obeh povsem enako. Mercedes obljublja (teoretični) doseg do 760, BMW pa do 900 kilometrov - z eno kWh baterije oba teoretično prevozita osem kilolmetrov.

BMW ima prednost pri moči polnjenja z izmeničnim tokom DC, kjer Mercedes že teoretično komaj preseže mejo 300 kilovatov. Zato pa ima razred C nekaj več sistemske moči in malenkost hitrejši pospešek do 100 kilometrov na uro.

Primerjava obeh avtomobilov: