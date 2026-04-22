Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Gregor Pavšič

Avtor:
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

električni avtomobili Mercedes razred C BMW i3 BMW Mercedes-Benz

BMW z večjo baterijo in dosegom, Mercedes z več moči

BMW i3 ali mercedes razred C? Nekje podobna, drugje med njima večje razlike.

Avtor:
BMW i3 mercedes razred C | Foto BMW, Mercedes-Benz

Foto: BMW, Mercedes-Benz

Nemška premijska proizvajalca sta predstavila vsak svojo novo limuzino na osnovi 800-voltne električne platforme - katera obljublja več?

BMW i3
Avtomoto Drugi avtomobil z neue klasse: BMW razkril i3, ki je tehnološko izjemna serija 3
Mercedes razred C
Avtomoto To je glavna limuzina in nova realnost za Mercedes #foto

Tako BMW kot Mercedes-Benz (in že lani Audi) so najprej na novi električni platformi izdelali športna terenca, nato pa še tradicionalni limuzini. BMW je po iX3 nedavno razkril novi i3, zdaj pa še Mercedes po GLC tudi novi razred C. V obeh primerih gre za visokozmogljivi limuzini z naprednih 800-voltnih platform, ki prinašata velike dosege in močno polnjenje baterije. Nekaj tehničnih podatkov razkriva določene podobnosti in razlike, na preizkus na cesti pa medtem še čakamo.

Večja baterija in doseg pri BMW, a z eno kWh baterije oba prevozita enako

Oba proizvajalca bosta na trg najprej poslala zmogljivejši različici. Mercedes razred C 400 4matic, BMW pa i3 50 xDrive. Različice z manjšo baterijo sledijo, v obstoječa modela pa so Bavarci namestili večjo baterijo. Posledično je večji tudi uradni doseg po WLTP, a razmerje dosega glede na velikost baterije je pri obeh povsem enako. Mercedes obljublja (teoretični) doseg do 760, BMW pa do 900 kilometrov - z eno kWh baterije oba teoretično prevozita osem kilolmetrov.

BMW ima prednost pri moči polnjenja z izmeničnim tokom DC, kjer Mercedes že teoretično komaj preseže mejo 300 kilovatov. Zato pa ima razred C nekaj več sistemske moči in malenkost hitrejši pospešek do 100 kilometrov na uro.

Primerjava obeh avtomobilov:

mercedes C 400  BMW i3 50 xdrive
dolžina: 4,8 m 4,76 m
medosje: 2,96 m 2,89 m
baterija: 94,5 kWh 112 kWh
doseg (WLTP): do 762 km do 900 km
Moč polnjenja (DC): do 330 kW do 400 kW
Sistemska moč: 360 kW 345 kW
Pospešek do 100 km/h: 4,1 s 4,4 s (ocena)

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.