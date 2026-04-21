Liga NHL, prvi krog končnice, 21. april
Lahko Kralji pred vrnitvijo na domači led izenačijo serijo?
Hokejisti Los Angeles Kingsov bodo odigrali drugo tekmo prvega kroga končnice, v katerem se merijo z najboljšo ekipo rednega dela, Colorado Avalanche. Na uvodni so v Denverju izgubili tesno, z 1:2, tudi tokrat pa bodo gostovali. Po torkovem obračunu se bo serija na štiri zmage preselila v Los Angeles, od katerega se bo po sezoni poslovil kapetan Kraljev Anže Kopitar.
Liga NHL, končnica, 21. april
Pari prvega kroga končnice:
Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Los Angeles Kings (8) /1:0/
Dallas Stars (2) – Minnesota Wild (3) /1:1/
Edmonton Oilers (5) – Anaheim Ducks (7) /1:0/
Vegas Golden Knights (4) – Utah Mammoth (6) /1:0/
Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Ottawa Senators (6) /2:0/
Pittsburgh Penguins (7) – Philadelphia Flyers (8) /0:2/
Tampa Bay Lightning (3) – Montreal Canadiens (4) /0:1/
Buffalo Sabres (2) – Boston Bruins (5) /1:0/
// – izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2–2–1–1–1