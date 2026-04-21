Lahko Kralji pred vrnitvijo na domači led izenačijo serijo?

Hokejisti Los Angeles Kingsov bodo odigrali drugo tekmo prvega kroga končnice, v katerem se merijo z najboljšo ekipo rednega dela, Colorado Avalanche. Na uvodni so v Denverju izgubili tesno, z 1:2, tudi tokrat pa bodo gostovali. Po torkovem obračunu se bo serija na štiri zmage preselila v Los Angeles, od katerega se bo po sezoni poslovil kapetan Kraljev Anže Kopitar.