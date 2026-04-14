Š. L.

14. 4. 2026,
16.29

Lauri Hakola na čelu Finske zamenjal Igorja Medveda

Igor Medved | Igor Medved je februarja končal sodelovanje z reprezentanco Finske. | Foto Guliverimage

Igor Medved je februarja končal sodelovanje z reprezentanco Finske.

Finska smučarska zveza je v ponedeljek objavila novega glavnega trenerja finske smučarske skakalne reprezentance. Slovenca Igorja Medveda, ki se je moral posloviti po aferi z alkoholom med olimpijskimi igrami v Predazzu, bo zamenjal Lauri Hakola, ki je bil za glavnega trenerja finske reprezentance imenovan že tretjič.

Po navedbah Finske smučarske zveze bo Lauri Hakola glavni trener združene finske moške in ženske reprezentance. Njegova pomočnika bosta Lasse Moilanen za moško ekipo in Ossi-Pekka Valta za žensko ekipo. Vsi trije so podpisali dvoletne pogodbe z možnostjo podaljšanja za nadaljnji dve leti.

"Mislim, da imamo zdaj res dobro skupino športnikov in da se okoli njih oblikuje tudi odlična ekipa. Verjamem, da bo sodelovanje moč te skupine. Poleg tega so razmere glede virov precej ugodne, zato se lahko izziva lotim z veliko samozavestjo. Zavezanost Finske smučarske zveze k vlaganju v naslednje faze karier športnikov in zagotavljanju stabilnejše kontinuitete na različnih ravneh mi daje veliko zaupanja v prihodnost," je dejal Lauri Hakola, ki je finsko reprezentanco treniral že od leta 2018 do 2020 in od leta 2023 do 2024.

Pred tem je Finsko vodil Igor Medved, ki je finsko reprezentanco prevzel na začetku lanske sezone, 12. februarja letos pa je bil zaradi incidenta s pitjem alkohola odstavljen s položaja selektorja finskih skakalcev. Finski olimpijski komite se je v sodelovanju s finsko smučarsko zvezo odločil, da Medveda pošlje domov, po tem pa so tudi uradno prekinili sodelovanje.

