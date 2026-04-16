Ko je bilo že videti, da bo Adam Malysz v poljskih smučarskih skokih vendarle potegnil konkretno kadrovsko potezo, je prišel nepričakovan zasuk. Projekt, s katerim je želel okrepiti reprezentanco in prenoviti sistem dela, je za zdaj obstal. Kot poroča skijumping.pl , so v vrhu Poljske smučarske zveze presodili, da tako pomembnih večletnih odločitev tik pred volitvami ne bodo potrjevali.

Adam Małysz je ob koncu svetovnega pokala v Planici napovedal, da se v ozadju pripravlja nekaj večjega. Govoril je o osebi iz tujine, ki bi se priključila poljskemu taboru in med drugim prevzela pomemben del odgovornosti za strukturo sistema treninga v smučarskih skokih.

V poljskih medijih se je v zadnjih tednih največ omenjalo ime nekdanjega trenerja poljske reprezentance Stefana Horngacherja, pojavljala pa so se tudi ugibanja, da bi lahko v zgodbi ostal tudi Michal Doležal, ki je v zadnjih dveh sezonah sodeloval s Kamilom Stochom.

Vse je bilo usmerjeno v sredino aprila, ko naj bi javnost izvedela, kdo bo okrepil poljske skoke. A do tega ne bo prišlo tako hitro.

Vrh zveze je ustavil večletne odločitve

Vodstvo Poljske smučarske zveze je ocenilo, da ne bi bilo primerno, če bi aktualna garnitura le dva meseca pred volitvami podpisovala večletne pogodbe, o katerih bi nato odločalo že novo vodstvo zveze.

Se bo Stefan Horngacher vrnil v poljske skoke? Foto: Guliverimage

"Situacija je takšna, da smo v zadnjih tednih vodili intenzivne pogovore. Pripravil sem nov načrt, novo vizijo in se dogovoril s ključno osebo, ki sem jo videl v tem projektu. Pripravljen je na delo, naši pogledi so usklajeni," je pojasnil Małysz.

S tem je dal jasno vedeti, da projekt ni ostal le pri ideji, ampak je bil že zelo blizu uresničitve.

Małysz: Vsak teden zamude se lahko pozna pozimi

Ob tem ni skrival, da bi si sam želel hitrejši razplet. "V športu, tako kot v življenju, določenih postopkov ne morem preskočiti. Kot zveza smo dva meseca pred volitvami. Upravni odbor je ocenil, da so spremembe, ki sem jih predlagal, tako globoke in strateške, da bi moralo njihovo potrditev prepustiti novim oblastem," je dejal nekdanji skakalni šampion.

Kacper Tomasiak je bil pozitivno presenečenje v pretekli sezoni. Foto: Guliverimage

Dodal je še: "Razlaga je takšna, da ne bi bilo pošteno do naslednikov, če bi zdajšnje vodstvo tik pred koncem mandata podpisovalo večletne pogodbe. To stališče s formalne strani spoštujem, čeprav kot človek iz športa ne skrivam, da bi raje ukrepal že danes, saj se lahko v skokih vsak teden zamude pozna pozimi."

Preobrat še ni povsem izključen

V ozadju zgodbe je tudi politična dimenzija. Malysz namreč še vedno ni razkril, ali bo junija kandidiral za nov mandat na čelu PZN, že pred časom pa je namignil, da bi lahko bila njegova odločitev povezana tudi s tem, ali bo svoj projekt lahko izpeljal do konca.

Preobrat vendarle še ni povsem izključen. Po poročanju poljskih medijev bi se lahko tema znova odprla 22. aprila na naslednji seji upravnega odbora PZN. Če ne bo spremembe, bo o pomembnih kadrovskih potezah v poljskih skokih odločalo šele novo vodstvo, ki ga bodo izvolili 13. junija. Za zdaj pa so projektu Adama Malysza prižgali rdečo luč.