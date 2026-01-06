Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Torek,
6. 1. 2026,
18.05

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
New Orleans Pelicans Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić Liga NBA Liga NBA NBA

Torek, 6. 1. 2026, 18.05

5 minut

Liga NBA, 6. januar

Dončić pred novo preizkušnjo s posebno pohvalo soigralcu

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Luka Dončić, Los Angeles Lakers | Luko Dončića in soigralce v noči na sredo čaka gostovanje pri New Orleansu. | Foto Reuters

Luko Dončića in soigralce v noči na sredo čaka gostovanje pri New Orleansu.

Foto: Reuters

Noč na sredo bo v ligi NBA prinesla pet tekem. Med drugim bodo na delu tudi košarkarji Los Angeles Lakers na čelu z Luko Dončićem, ki bodo ob 2.00 po slovenskem času gostovali pri New Orleans Pelicans. Jezerniki bodo lovili svojo tretjo zaporedno zmago in tudi tretjo zaporedno v koledarskem letu 2026, v katerem so še neporaženi.

Za košarkarje Los Angeles Lakers ni počitka. V noči na sredo jih čaka prvo od dveh zaporednih gostovanj, ko bodo ob 2.00 po slovenskem času na delu pri New Orleans Pelicans. Jezerniki so na zadnjih dveh tekmah dvakrat ugnali Memphis Grizzlies in so pri izkupičku 22-11, s čimer zasedajo peto mesto na zahodu. Zdaj jih, vsaj na papirju, čaka lahka naloga, saj bodo gostovali pri Pelikanih, ki so v 37 tekmah v sezoni zmagali le osemkrat in so prikovani na zadnje mesto zahoda.

Pri Lakersih še vsaj na dveh tekmah ne bodo mogli računati na pomoč Austina Reavesa in Ruija Hachimure, manjkal bo tudi Adou Thiero, je pa bližje vrnitvi Gabe Vincent, ki je zdaj pod vprašajem. Manko košarkarjev se je še posebej poznal na prejšnji tekmi, na kateri je klop Memphisana koncu s kar 43:11 nadigrala klop Lakersov. So pa imeli pri Jezernikih razloge za pohvalo v Jaku LaRavii, ki je prispeval levji delež k uspehu Jezernikov. Na prvi tekmi proti Memphisu je dosegel 21 točk, na drugi 26. LaRavia je tudi edini košarkar Lakersov, ki je v tej sezoni igral na prav vseh tekmah, izjemno pomemben člen pa je tudi v obrambi.

Jake LaRavia je bil na zadnjih dveh tekmah pomemben člen Lakersov. | Foto: Reuters Jake LaRavia je bil na zadnjih dveh tekmah pomemben člen Lakersov. Foto: Reuters

"Bil je eden naših najbolj doslednih igralcev, če ne celo najbolj dosleden igralec na tem koncu igrišča," ga je pohvalil trener JJ Redick. Zadovoljen je bil tudi Luka Dončić. "Jake je bil danes naravnost odličen," je dejal o predstavi svojega soigralca. "Nisem najhitrejši in najbolj atletski, a razumem, kaj igralci na drugi strani želijo in kakšne so njihove namere," je povedal LaRavia. Zdaj bo skušal svoj talent pokazati tudi proti New Orleansu.

Pelikani so trenutno v nizu sedmih zaporednih porazov. Lakersi so zmagali na zadnjih sedmih srečanjih proti New Orleansu, vključno z dvema v tej sezoni, in na desetih od zadnjih enajstih. New Orleans bo na tem srečanju pogrešal Dejounteja Murraya, Saddiqa Beya, pod vprašajem pa je nastop Herberta Jonesa.

Dončić soigralce učil slovenščino

V zasedbi LA Lakers so navijačem postregli s posebnim videom, v katerem Luka Dončić na šaljiv način soigralce uči slovenskega jezika. Večkrat so sicer soigralci ugibali besede japonskega jezika s strani Ruija Hachimura.

Beseda, ki so jo poskušali izgovoriti člani Lakersov tokrat in ugibali kakšen je njen pomen, je bila košarka.

Liga NBA, 6. januar:

Lestvici

Luka_thumb
Sportal Luka Dončić je blestel že pred tekmo #video
Luka Dončić, Los Angeles Lakers
Sportal Izjemni Dončić na svoj način zapečatil usodo tekmecev
Anthony Davis
Sportal Dallas prekinil niz porazov in pomagal Dončiću
New Orleans Pelicans Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić Liga NBA Liga NBA NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.