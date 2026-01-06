Noč na sredo bo v ligi NBA prinesla pet tekem. Med drugim bodo na delu tudi košarkarji Los Angeles Lakers na čelu z Luko Dončićem, ki bodo ob 2.00 po slovenskem času gostovali pri New Orleans Pelicans. Jezerniki bodo lovili svojo tretjo zaporedno zmago in tudi tretjo zaporedno v koledarskem letu 2026, v katerem so še neporaženi.

Za košarkarje Los Angeles Lakers ni počitka. V noči na sredo jih čaka prvo od dveh zaporednih gostovanj, ko bodo ob 2.00 po slovenskem času na delu pri New Orleans Pelicans. Jezerniki so na zadnjih dveh tekmah dvakrat ugnali Memphis Grizzlies in so pri izkupičku 22-11, s čimer zasedajo peto mesto na zahodu. Zdaj jih, vsaj na papirju, čaka lahka naloga, saj bodo gostovali pri Pelikanih, ki so v 37 tekmah v sezoni zmagali le osemkrat in so prikovani na zadnje mesto zahoda.

Pri Lakersih še vsaj na dveh tekmah ne bodo mogli računati na pomoč Austina Reavesa in Ruija Hachimure, manjkal bo tudi Adou Thiero, je pa bližje vrnitvi Gabe Vincent, ki je zdaj pod vprašajem. Manko košarkarjev se je še posebej poznal na prejšnji tekmi, na kateri je klop Memphisana koncu s kar 43:11 nadigrala klop Lakersov. So pa imeli pri Jezernikih razloge za pohvalo v Jaku LaRavii, ki je prispeval levji delež k uspehu Jezernikov. Na prvi tekmi proti Memphisu je dosegel 21 točk, na drugi 26. LaRavia je tudi edini košarkar Lakersov, ki je v tej sezoni igral na prav vseh tekmah, izjemno pomemben člen pa je tudi v obrambi.

Jake LaRavia je bil na zadnjih dveh tekmah pomemben člen Lakersov. Foto: Reuters

"Bil je eden naših najbolj doslednih igralcev, če ne celo najbolj dosleden igralec na tem koncu igrišča," ga je pohvalil trener JJ Redick. Zadovoljen je bil tudi Luka Dončić. "Jake je bil danes naravnost odličen," je dejal o predstavi svojega soigralca. "Nisem najhitrejši in najbolj atletski, a razumem, kaj igralci na drugi strani želijo in kakšne so njihove namere," je povedal LaRavia. Zdaj bo skušal svoj talent pokazati tudi proti New Orleansu.

Pelikani so trenutno v nizu sedmih zaporednih porazov. Lakersi so zmagali na zadnjih sedmih srečanjih proti New Orleansu, vključno z dvema v tej sezoni, in na desetih od zadnjih enajstih. New Orleans bo na tem srečanju pogrešal Dejounteja Murraya, Saddiqa Beya, pod vprašajem pa je nastop Herberta Jonesa.

Dončić soigralce učil slovenščino V zasedbi LA Lakers so navijačem postregli s posebnim videom, v katerem Luka Dončić na šaljiv način soigralce uči slovenskega jezika. Večkrat so sicer soigralci ugibali besede japonskega jezika s strani Ruija Hachimura. Beseda, ki so jo poskušali izgovoriti člani Lakersov tokrat in ugibali kakšen je njen pomen, je bila košarka. View this post on Instagram A post shared by Los Angeles Lakers (@lakers)

Liga NBA, 6. januar:

Lestvici