Petek, 20. 3. 2026, 19.35

7 ur, 4 minute

Vikersund, smučarski poleti, trening in kvalifikacije (m)

Domen Prevc ne popušča, tudi na letalnici v Vikersundu razred zase

Domen Prevc Vikersund 2026 | Nastop Domna Prevca na treningu in v kvalifikacijah na letalnici v Vikersundu je napoved za super konec tedna. | Foto Reuters

Nastop Domna Prevca na treningu in v kvalifikacijah na letalnici v Vikersundu je napoved za super konec tedna.

Foto: Reuters

Po skakalkah so danes v Vikersundu na svoj račun prišli še skakalci. Po dveh skokih na uradnem treningu, so opravili še s kvalifikacijami za sobotno posamično preizkušnjo. Lanski dobitnik malega globusa, svetovni rekorder in letošnji svetovni prvak v poletih Domen Prevc je že prvi dan trikrat preletel konkurenco. Na prvem treningu je z nižjega zaletišča kot tekmeci pristal pri 245 metrih, dodal je še 234,5 in v kvalifikacijah za prvo mesto s prav tako nižjega zaletišča 219,5 metra. Na tekmo so se uvrstili še Žak Mogel (27. dosežek kvalifikacij), Anže Lanišek (38.) in Timi Zajc (39.), medtem ko je Rok Oblak s 45. mestom zgrešil nastop na tekmi.

Nika Vodan, Ljubno
Sportal Kvalifikacije v znamenju Norvežank, Nika Vodan z daljavo dneva uresničila veliko željo

"Danes sem se ob prvem poletu nekako zavedel in si rekel: 'Zbudi se! Si v Vikersundu! Pojdimo letet!' Zelo sem užival. Upam, da bom imel v naslednjih dneh čim več takšnih poletov, kot je bil današnji prvi," je o izjemni daljavi 245 metrov z nižjega zaletnega mesta povedal 26-letni slovenski as.

"Letalnica je zelo dobro pripravljena in omogoča zelo dolge polete," je izpostavil Prevc v pogovoru za krovno mednarodno zvezo.

Glede težjih vetrovnih razmer v kvalifikacijah pa dodal, da te je že manjša napaka lahko oddaljila od vrha. "Sam moram čez noč predelati še nekaj stvari, a spat bom šel s prvim današnjim poletom in upam na dobre daljave tudi jutri."

Izjemen polet Domna Prevca že na prvem uradnem trening skoku:

Na tekmo so se uvrstili še Žak Mogel (195) s 27., Anže Lanišek (195) z 38., Timi Zajc (193,5 metra) pa z 39. mestom. Brez sobotne tekme je od peterice slovenskih letalcev ostal le Rok Oblak (195) na 45. mestu.

Za letos je boj za mali globus še odprt. Obe dosedanji tekmi letalcev v svetovnem pokalu je dobil Domen Prevc. Njegov prvi zasledovalec je Avstrijec Stephan Embacher – v današnjih kvalifikacijah 26. –, ki je bil na domači letalnici na Kulmu dvakrat drugi.

Do konca sezone imajo skakalci še štiri posamične tekme in eno ekipno v poletih. Prva bo v soboto ob 17.05. Še prej, ob 9.30, bo na sporedu ženska tekma. 

# Slovenci po kvalifikacijah

1. trening

2. trening

Kvalifikacije (metri/točke)

1. Domen Prevc

245 m

234,5 m

219.5/218.8 

27. Žak Mogel

178 m

194,5 m

195.0/168.3

38. Anže Lanišek

204 m

204 m

195.5/159.7

39. Timi Zajc

207,5 m

203,5 m

193.5/159.0

45. Rok Oblak

174,5 m

200 m

195.0/154.0 (brez uvrstitve na tekmo)

Vikersund, rezultati kvalifikacij

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.