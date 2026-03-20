Po skakalkah so danes v Vikersundu na svoj račun prišli še skakalci. Po dveh skokih na uradnem treningu, so opravili še s kvalifikacijami za sobotno posamično preizkušnjo. Lanski dobitnik malega globusa, svetovni rekorder in letošnji svetovni prvak v poletih Domen Prevc je že prvi dan trikrat preletel konkurenco. Na prvem treningu je z nižjega zaletišča kot tekmeci pristal pri 245 metrih, dodal je še 234,5 in v kvalifikacijah za prvo mesto s prav tako nižjega zaletišča 219,5 metra. Na tekmo so se uvrstili še Žak Mogel (27. dosežek kvalifikacij), Anže Lanišek (38.) in Timi Zajc (39.), medtem ko je Rok Oblak s 45. mestom zgrešil nastop na tekmi.

"Danes sem se ob prvem poletu nekako zavedel in si rekel: 'Zbudi se! Si v Vikersundu! Pojdimo letet!' Zelo sem užival. Upam, da bom imel v naslednjih dneh čim več takšnih poletov, kot je bil današnji prvi," je o izjemni daljavi 245 metrov z nižjega zaletnega mesta povedal 26-letni slovenski as.

"Letalnica je zelo dobro pripravljena in omogoča zelo dolge polete," je izpostavil Prevc v pogovoru za krovno mednarodno zvezo.

Glede težjih vetrovnih razmer v kvalifikacijah pa dodal, da te je že manjša napaka lahko oddaljila od vrha. "Sam moram čez noč predelati še nekaj stvari, a spat bom šel s prvim današnjim poletom in upam na dobre daljave tudi jutri."

Izjemen polet Domna Prevca že na prvem uradnem trening skoku:

Za letos je boj za mali globus še odprt. Obe dosedanji tekmi letalcev v svetovnem pokalu je dobil Domen Prevc. Njegov prvi zasledovalec je Avstrijec Stephan Embacher – v današnjih kvalifikacijah 26. –, ki je bil na domači letalnici na Kulmu dvakrat drugi.

Do konca sezone imajo skakalci še štiri posamične tekme in eno ekipno v poletih. Prva bo v soboto ob 17.05. Še prej, ob 9.30, bo na sporedu ženska tekma.

# Slovenci po kvalifikacijah 1. trening 2. trening Kvalifikacije (metri/točke) 1. Domen Prevc 245 m 234,5 m 219.5/218.8 27. Žak Mogel 178 m 194,5 m 195.0/168.3 38. Anže Lanišek 204 m 204 m 195.5/159.7 39. Timi Zajc 207,5 m 203,5 m 193.5/159.0 45. Rok Oblak 174,5 m 200 m 195.0/154.0 (brez uvrstitve na tekmo)

