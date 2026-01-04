Dallas prekinil niz porazov in pomagal Dončiću

V noči na nedeljo je bilo v ligi NBA odigranih osem tekem. V teksaški poslastici so nekdanji Dončićevi soigralci v Dallasu gostili Houston in slavili s 110:104. Vroči LA Clippers so proti Bostonu lovili že sedmo zaporedno zmago, a tokrat naleteli na mino in izgubili z visokih 115:146. Luka Dončić bo z Jezerniki znova na delu v noči na ponedeljek, ko se bo še zadnjič v rednem delu sezone pomeril z Memphisom.

V teksaškem obračunu sta se udarila Dallas in Houston. Soseda sta v zelo različni formi. Telički so izgubili zadnje štiri tekme, na lestvici pa jim grozi, da se sploh ne bodo uvrstili v končnico, medtem ko gre raketam na drugi strani odlično. Nanizale so štiri zmage in se utrdile med štirimi najboljšimi ekipami zahodne konference, kar prinaša privilegij, prednost domačega igrišča v uvodnem krogu končnice!

A Houston je še drugič klonil v Dallasu. Po dobri uvodni četrtini, ki so jo gostje dobili, so domači nato že v drugem delu igre prešli v vodstvu in ga niso več izpustili iz rok. Dodatno oteževalno nalogo je raketam predstavljala poškodba gležnja Alperena Senguna, ki je tekmo sklenil po dobri minuti igre.

This is the play where Alperen Sengun got hurt, rolling his right ankle when landing on a rebound attempt. https://t.co/vEohvYuD61 pic.twitter.com/VVxGTjqmQh — ClutchFans (@clutchfans) January 4, 2026

Houstonu nato ni pomagala niti nova odlična predstava Kevina Duranta, ki se je zaustavil pri 34 točkah, petih skokih in sedmih asistencah. Amen Thompson je dodal 20 točk in 12 skokov. Za Dallas je največ točk, 26, prispeval v zadnjem času močno kritizirani Anthony Davis, temu pa dodal še 12 skokov. Sledil mu je Max Christie s 24 točkami.

Mavericks so tako pomagali tudi Luki Dončiću, saj so se Jezerniki na lestvici po razmerju zmag in porazov povsem izenačili s Houstonom, s tem pa si tudi povečali možnost, da bi se na zahodu znova povzpeli med štiri najboljše ekipe.

Vroči Clippersi naleteli na izjemnega Browna

Na zahodu sicer v zadnjem obdobju blestijo Los Angeles Clippers. Proti Bostonu so naskakovali že sedmo zaporedno zmago, za dodatno dobro voljo pa je v najstarejši ekipi v tej sezoni lige NBA poskrbela vrnitev hrvaškega centra Ivice Zubca. A napad na sedmi zaporedni uspeh je bil račun brez Jaylena Browna. Krilni igralec Bostona je namreč dosegel kar 50 točk, s tem pa ekipi izdatno pomagal do visoke zmage s 146:115. Derrick White je dodal 29 točk ob sedmih podajah, pri Clippers pa sta bila s po 22 točkami najbolj natančna Kawhi Leonard in John Collins.

JAYLEN BROWN DROPPED 50 TONIGHT 🤯



50 PTS (ties career-high)

18-26 FGM



He joins Jayson Tatum (5x) and Larry Bird (4x) as the only players in Celtics franchise history with multiple 50+ PT games! pic.twitter.com/GhA06b2WfT — NBA (@NBA) January 4, 2026

Curry spet "kuhal", izjemna predstava Avdije

Dogajanje na drugi strani velike luže se je sicer začelo v Miamiju, kjer je v sobotni matineji poln plen s Floride (125:115) odnesla Minnesota. Philadelphia 76ers so s 130:119 ugnali New York Knicks. Aktualni prvaki NBA pokala so tako zabeležili tretji zaporedni poraz.

Golden State Warriors so po zaslugi 31 točk Stephena Curryja s 123:114 ugnali Utah Jazz, ki jim ni pomagalo niti 35 točk Laurija Markkanena. Curry pa se je podpisal po nov mejnik, saj je samo v tretji četrtini dosegel 22 točk, kar pomeni, da je po letu 2000 že 45-ič dosegel 20 točk ali več v eni četrtini in se v tem pogledu za devet tekem oddaljil od legendarnega, a žal že preminulega Kobeja Bryanta.

Stephen Curry je v tretji četrtini dosegel 22 točk. Foto: Reuters

Izjemno predstavo je v dresu Portland Trailblazers ponudil Deni Avdija. Ob zmagi 115:110 je vpisal trojni dvojček z 29 točkami, 11 skoki in desetimi podajami. Pri San Antoniu sicer niso mogli računati na poškodovanega Victorja Wembanyamo. Toronto Raptors so s 134:117 premagali Atlanta Hawks, Charlotte Hornets pa so bili s 112:99 boljši od Chicago Bulls.

Kdaj pa bo znova na delu prvi strelec lige NBA Luka Dončić? Lakersi se bodo v noči na ponedeljek (3.30) v Crypto.com Areni še enkrat pomerili z Memphis Grizzlies, to bo v rednem delu letošnje sezone zadnji medsebojni obračun ekip.

