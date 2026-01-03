Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ž. L.

Sobota,
3. 1. 2026,
10.09

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Sobota, 3. 1. 2026, 10.09

Prva zmaga Lakersov v 2026

Luka Dončić razkril nepričakovanega junaka: Vedno mu lahko zaupam

Avtor:
Ž. L.

Los Angeles Lakers : Memphis Grizzlies, Luka Dončić, LeBron James | Luka Dončić in LeBron James sta za zmago nad Memphisom prispevala 65 točk. | Foto Reuters

Luka Dončić in LeBron James sta za zmago nad Memphisom prispevala 65 točk.

Foto: Reuters

Los Angeles Lakers so na prvi tekmi v letu 2026 prišli do zmage nad košarkarji Memphisa. Luka Dončić, ki je prispeval 34 točk, je po tekmi izpostavil soigralca, ki je bil po njegovem mnenju ključen v trenutkih, ko se je tekma v Crypto.com Areni lomila.

Los Angeles Lakers : Memphis Grizzlies, Luka Dončić
Sportal Čarovnija Luke Dončića, ko so jo Lakersi najbolj potrebovali #video

Končno se je za Lakerse sestavil večer, v katerem sta bila razpoložena tako Luka Dončić kot LeBron James; v tej smeri gre največ povzetkov dogajanja na prvi tekmi Jezernikov v novem letu. Ugotovitvam je težko oporekati, prva zvezdnika losangeleške ekipe sta skupno prispevala 65 točk, v ključnih trenutkih zadnje četrtine sta stvari vzela v svoje roke in zrežirala 21. zmago Lakersov v tej sezoni.

To sicer ni bil tipičen večer slovenskega košarkarskega asa. Dončić je svojo prvo (in edino) trojko zadel šele sredi tretje četrtine, kar 17-krat pa je bil natančen s črte za proste mete.

LeBron: Luka je eden najboljših podajalcev

Tretjič se je zgodilo, da sta tako Dončić kot James na isti tekmi dosegla po 30 ali več točk. "Ostajali smo v ritmu, iskali načine, kako smo lahko najbolj učinkoviti. Luka si je odlično priigral veliko število prostih metov, jaz sem na trenutke poskušal prispevati, kolikor sem lahko. Trudil sem se biti konstanten in učinkovit. Danes smo se dobro dopolnjevali," je po tekmi razlagal 41-letni James.

Po podaji čez celo igrišče, s katero ga je v prvi četrtini sijajno zaposlil Luka, je slednjega primerjal s podajalci v ameriškem nogometu. "Jaz pa sem v tem pogledu precej dober sprejemalec. Bil je pravočasen in natančen, moja naloga je bila, da žogo zaščitim pred nasprotniki."

Kako je tokratno sodelovanje z idolom iz otroških dni videl Dončić? "Jaz sem nekoliko več prodiral kot sicer. On preprosto igra svojo igro, napada vsako šibko točko nasprotnika, je učinkovit in to prinese rezultate," pravi slovenski košarkar.

Luka Dončić je po zmagi nad Memphisom izpostavil Jarreda Vanderbilta. | Foto: Reuters Luka Dončić je po zmagi nad Memphisom izpostavil Jarreda Vanderbilta. Foto: Reuters

Pomembno, da razbremenijo zvezdnika

Dončić je na druženju z novinarji po tekmi sicer izpostavil nepričakovanega junaka. Jarred Vanderbilt je v trenutkih, ko se je tekma lomila, prispeval nekaj ključnih potez, tudi dva natančna meta.

"Trdo je delal na svojem metu, napredek je bil viden že poleti, postal je bolj samozavesten. Vedno, ko je odprt, mu lahko podam in zaupam, a zadeti meti niso edina stvar, ki jih prispeva. Počne tudi veliko drugih stvari, ki pripomorejo k našim zmagam," je pojasnil Dončić in dodal, da ob metih Vanderbilt prispeva tudi agresivnost v obrambi, da je pomemben pri skokih in ukradenih žogah. "Vse to je natanko to, kar potrebujemo od njega. Kot sem že večkrat dejal, je pogosto ravno on ključ do naših zmag."

Da so tokrat veliko prispevali tudi košarkarji s klopi, je poudaril tudi JJ Redick. V prvem polčasu je blestel Jake LaRavia, ki je tekmo zaključil z 21 točkami, dobro partijo pod obročema je odigral tudi Jaxson Hayes (12 točk). "Z vsem tem uspešno razbremenijo Luko in LeBrona, to je zelo pomembno," je dal vedeti trener Lakersov.

Jezerniki se bodo z zasedbo iz Memphisa v domači dvorani v noči na ponedeljek pomerili še enkrat.

