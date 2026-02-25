"Z globoko žalostjo potrjujemo, da je umrla Katherine Hartley Short," je njena družina zapisala v sporočilu za javnost, "Katherine smo imeli vsi radi in se je bomo spominjali po svetlobi ter radosti, ki jo je prinašala v svet."

42-letno Katherine so losangeleški gasilci našli mrtvo v njenem domu v četrti Hollywood Hills, po poročanju ameriških medijev si je vzela življenje.

Slavni igralec in komik Martin Short ter njegova žena Nancy Dolman, ki je za rakom jajčnikov umrla leta 2011, sta imela tri otroke, ki sta jih posvojila, ob Katherine še sinova Oliverja in Henryja.

Katherine se je redko pojavljala v javnosti, ob tragediji poročajo ameriški mediji, bila je socialna delavka, delala pa je tudi na kliniki za duševno zdravje, kjer je vodila družinske podporne skupine in izvajala psihoterapijo.