Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Sreda,
25. 2. 2026,
7.49

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,54

Natisni članek

Natisni članek
samomor Martin Short Katherine Short

Sreda, 25. 2. 2026, 7.49

1 ura, 10 minut

Umrla je edina hči igralca Martina Shorta

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,54
Katherine Short, Martin Short | Martin Short s hčerko Katherine na oskarjevski zabavi leta 2011 | Foto Guliverimage

Martin Short s hčerko Katherine na oskarjevski zabavi leta 2011

Foto: Guliverimage

Katherine Short, hčerko priljubljenega igralca in komika Martina Shorta, so našli mrtvo v njenem domu.

"Z globoko žalostjo potrjujemo, da je umrla Katherine Hartley Short," je njena družina zapisala v sporočilu za javnost, "Katherine smo imeli vsi radi in se je bomo spominjali po svetlobi ter radosti, ki jo je prinašala v svet."

42-letno Katherine so losangeleški gasilci našli mrtvo v njenem domu v četrti Hollywood Hills, po poročanju ameriških medijev si je vzela življenje.

Slavni igralec in komik Martin Short ter njegova žena Nancy Dolman, ki je za rakom jajčnikov umrla leta 2011, sta imela tri otroke, ki sta jih posvojila, ob Katherine še sinova Oliverja in Henryja.

Katherine se je redko pojavljala v javnosti, ob tragediji poročajo ameriški mediji, bila je socialna delavka, delala pa je tudi na kliniki za duševno zdravje, kjer je vodila družinske podporne skupine in izvajala psihoterapijo.

Kam se obrniti na pomoč v primeru stiske?

Kadar je posameznik v hudi stiski, njegov izbrani zdravnik pa ni dosegljiv, se lahko obrne na dežurnega zdravnika, dežurno  ambulanto najbližje psihiatrične bolnišnice, reševalno službo (112) ali urgentno psihiatrično ambulanto v kateri od psihiatričnih klinik. Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik sta 24 ur na dan na voljo na telefonski številki 116 123. Telefon za otroke in mladostnike Tom je od 12. do 20. ure na voljo na številki 116 111. Od 19. do 7. ure je na telefonski številki 01 520 99 00 na voljo klic v duševni stiski. Društvo SOS-telefon za ženske in otroke žrtve nasilja je vsak dan 24 ur dostopno na telefonski številki 080 11 55.

Robert Carradine
Trendi V 72. letu starosti je umrl znan igralec
depresija samomor razmišljanje
Novice Samomorilnost v Sloveniji: opozorilo o ranljivosti mladih in starejših
samomor Martin Short Katherine Short
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.