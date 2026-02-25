Sreda, 25. 2. 2026, 7.49
1 ura, 10 minut
Umrla je edina hči igralca Martina Shorta
Katherine Short, hčerko priljubljenega igralca in komika Martina Shorta, so našli mrtvo v njenem domu.
"Z globoko žalostjo potrjujemo, da je umrla Katherine Hartley Short," je njena družina zapisala v sporočilu za javnost, "Katherine smo imeli vsi radi in se je bomo spominjali po svetlobi ter radosti, ki jo je prinašala v svet."
42-letno Katherine so losangeleški gasilci našli mrtvo v njenem domu v četrti Hollywood Hills, po poročanju ameriških medijev si je vzela življenje.
Slavni igralec in komik Martin Short ter njegova žena Nancy Dolman, ki je za rakom jajčnikov umrla leta 2011, sta imela tri otroke, ki sta jih posvojila, ob Katherine še sinova Oliverja in Henryja.
Katherine se je redko pojavljala v javnosti, ob tragediji poročajo ameriški mediji, bila je socialna delavka, delala pa je tudi na kliniki za duševno zdravje, kjer je vodila družinske podporne skupine in izvajala psihoterapijo.
Kam se obrniti na pomoč v primeru stiske?
Kadar je posameznik v hudi stiski, njegov izbrani zdravnik pa ni dosegljiv, se lahko obrne na dežurnega zdravnika, dežurno ambulanto najbližje psihiatrične bolnišnice, reševalno službo (112) ali urgentno psihiatrično ambulanto v kateri od psihiatričnih klinik. Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik sta 24 ur na dan na voljo na telefonski številki 116 123. Telefon za otroke in mladostnike Tom je od 12. do 20. ure na voljo na številki 116 111. Od 19. do 7. ure je na telefonski številki 01 520 99 00 na voljo klic v duševni stiski. Društvo SOS-telefon za ženske in otroke žrtve nasilja je vsak dan 24 ur dostopno na telefonski številki 080 11 55.