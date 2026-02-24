Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
24. 2. 2026,
13.40

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14

Natisni članek

Natisni članek
Planica Planica Kulm smučarski poleti Jan Hörl

Torek, 24. 2. 2026, 13.40

41 minut

Prisilni počitek za Jana Hörla

Avstrijec Jan Hörl zaradi težav s hrbtom ob Kulm

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14
Jan Hoerl Hörl | Jan Hörl bo izpustil domačo tekmo v smučarskih poletih v Kulmu. | Foto Guliverimage

Jan Hörl bo izpustil domačo tekmo v smučarskih poletih v Kulmu.

Foto: Guliverimage

Iz avstrijskega tabora v smučarskih skokih po zimskih olimpijskih igrah v Predazzu prihajajo slabe novice. Jan Hörl, ki je skupaj s Stephanom Embacherjem osvojil zlato v olimpijski superekipni tekmi, bo zaradi težav s hrbtom izpustil prvo poolimpijsko tekmo za svetovni pokal konec tedna v Kulmu, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

Domen Prevc
Sportal Novi popolni komplet v skokih? Domen Prevc mu je vse bližje.

Avstrijec Jan Hörl bo izpustil tekmo svetovnega pokala v smučarskih poletih. Sedemindvajsetletnik iz Salzburga ima težave s hrbtom in mora na zdravniški pregled. Hörl se bo avstrijski ekipi po napovedih pridružil šele v Lahtiju, 6. marca, so sporočili iz avstrijske smučarske zveze Ski Austria.

"Potrebuje nekaj časa, upajmo, da si bo že kmalu povrnil polno pripravljenost in se vrnil v svetovni pokal. Po zlati medalji na igrah mu bo ta dodatni počitek zagotovo koristil," je dejal glavni trener Andreas Widhölzl.

Ob Stephanu Embacherju bosta tekmovala Stefan Kraft, ki je pred dvema letoma na istem prizorišču zmagal na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih, in Daniel Tschofenig.

Slovenski orli v sredo za naslov na Bloudkovi velikanki

Slovenska ekipa za Kulm bo dokončno znana po tekmi državnega prvenstva v smučarskih skokih v članskih kategorijah, ki se bo v sredo v Planici s poskusno serijo začelo ob 16.30 uri.

Tekme za naslov državnih prvakov v posamični in ekipni konkurenci bodo potekale na Bloudkovi velikanki. Na skakalnici z velikostjo 137 metrov bo na sporedu še ekipno tekmovanje.

Nika Prevc in Domen Prevc se bosta v sredo potegovala za državni naslov v Planici. | Foto: Guliverimage Nika Prevc in Domen Prevc se bosta v sredo potegovala za državni naslov v Planici. Foto: Guliverimage

Poleti sta v Kranju naslov osvojila člana kranjskega Triglava, Domen in Nika Prevc, srebro sta osvojila Anže Lanišek in Nika Vodan, bron Lovro Kos in Taja Terbovšek. Na mešani ekipni tekmi je slavila ekipa SK Triglav Kranj v postavi Maja Kovačič, Žiga Jelar, Nika in Domen Prevc.

Zimski naslov bosta iz lanske Planice branila Anže Lanišek in Nika Prevc, lani januarja sta bila srebrna Timi Zajc in Ema Klinec, bronasta pa Domen Prevc in Tina Erzar. Ekipni naslov je osvojila SSK Ilirija v postavi Maksim Bartolj, Matija Vidic, Rok Masle in Lovro Kos.

Johan Eliasch
Sportal "Družina Prevc ni le slovenska, ampak svetovna zgodba o uspehu"
Franjo Bobinac Nika Prevc
Sportal Bobinac: Slovenija ostaja športna velesila. Vogrinec: Skrbi me.
Nicole Konderla-Juroszek
Sportal Skakalka pri 24 letih po osvojenem bronu pritisnila na zavoro: je bil to njen zadnji skok?
Planica Planica Kulm smučarski poleti Jan Hörl
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.