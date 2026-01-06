V noči na torek je bilo v košarkarski ligi NBA odigranih osem tekem, z naskokom največje presenečenje večera pa se je zgodilo v Oklahoma Cityju. V domu prvakov lige NBA so blesteli košarkarji Charlotte Hornets. Čeprav jim niso pripisovali resnejših možnosti za uspeh, so v gosteh pomendrali branilce naslova (124:97). To je šele sedmi poraz prvakov lige NBA v tej sezoni, hkrati pa tudi najhujši v sezoni. Prvič se jim je pripetilo, da so na tekmi dosegli manj kot sto točk.

Vrhunci srečanja v Oklahoma Cityju:

V Oklahoma Cityju se je zgodilo veliko presenečenje. Branilci naslova v zadnjem obdobju popuščajo. Če so v uvodnih 25 nastopih izgubili le enkrat in bili tako suvereni, da so se celo spogledovali z najboljšim izkupičkom vseh časov, pa so na naslednjih 12 tekmah popustili. Dobili so le še šest tekem, doživeli pa kar šest porazov. Zadnji jih lahko še kako boli, saj so na domačem parketu dovolili Charlottu, ki je v dvoboj vstopil kot avtsajder, da se je veselil visoke zmage za kar 27 točk. Pri Hornetsih je bil najboljši strelec Brandon Miller (28 točk), blestel pa je tudi novinec Kon Knuepel (23).

Novinec Kon Knuepel se je izkazal s 23 točkami. Foto: Reuters

Thunder v svojih vrstah niso imeli tako razigranih posameznikov. Prvi as moštva Shai Gilgeous-Alexander, ki v tej sezoni brani tudi naslov MVP igralca rednega dela sezone, je resda še 108. zapored presegel mejo 20 točk. Dosegel je 21 točk, a iz igre metal le 7/21. Ponavadi v zadnji četrtini ne igra zaradi tega, ker njegovo moštvo v zadnji del srečanja vstopi z ogromno prednostjo in je že odločen zmagovalec. Tokrat je bilo obratno.

Veselje Brandona Millerja in Granta Williamsa v dvorani Paycom center. Foto: Reuters

OKC je že tako visoko zaostajal, da je Kanadčan znova presedel četrto četrtino na klopi, a tokrat zaradi drugačnega razloga. Prvaki so se znašli v krizi. Izgubili so drugič zapored, to je bil tudi njihov drugi poraz na domačem parketu, z izkupičkom 30-7 pa so še vedno na vodilnem položaju v ligi.

Detroit zlahka odpravil New York

Cade Cunningham se je izkazal proti Kratkohlačnikom iz New Yorka. Foto: Reuters Če v noči na torek ni šlo Oklahoma Cityju, pa so se na vzhodu izkazali Detroit Pistons. Najboljša ekipa vzhodne konference je doma zlahka odpravila New York (121:90), najbolj pa je izstopal Cade Cunningham. Prispeval je 29 točk in 13 asistenc, pri kratkohlačnikih iz New Yorka pa je bil najbolj razpoložen Jalen Brunson s 25 točkami. Zasedba iz Detroita je v dosedanjem delu sezone zbrala 27 zmag in doživela devet porazov. Na drugem mestu so Boston Celtics (23:12), na tretjem pa New York Knicks (23:13).

Zelo napeto je bilo v Philadelphii, kjer je oslabljeni Denver brez Nikole Jokića po podaljšku odpravil 76ers s 125:124, dramatično pa je bilo tudi v Kaliforniji, kjer so Los Angeles Clippers premagali Golden State (103:102) in na lestvici zahodne konference prehiteli Dallas. Portland je brez težav ugnal Utah (137:117), na tekmi pa je dosegel največ točk Deni Avdija. Izraelec, sicer tudi sin nekdanjega zvezdnika Crvene zvezde Zuferja Avdije, je dosegel 33 točk in bil najboljši strelec večera v ligi NBA.

Avdija je bil tudi izbran za najboljšega igralec zahodne konference v 11. tednu tekmovanja. V vzhodni konference je omenjena čast doletela Tyreseja Maxeya (Philadelphia), ki pa je v noči na torek ostal brez zmage proti Denverju.

Liga NBA, 5. januar:

