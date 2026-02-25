Velika vrnitev Eme Klinec

Ema Klinec se je na državnem prvenstvu v Planici vrnila v tekmovalni pogon. Po vseh težavah, s katerimi se je ubadala v zadnjem času in januarja pristala celo na kardiološki kliniki v Ljubljani, je v sredo pod Poncami zaostala le za najboljšo skakalko sveta Niko Prevc in postala državna podprvakinja. Zdaj je od reprezentančnega trenerja Jurija Tepeša odvisno, kdaj bo povratnici ponudil priložnost tudi v svetovnem pokalu.

"Želela sem si nastopiti na novoletni turneji, a sem namesto tega nezavestna končala na kardiološki kliniki," je januarja letos z zapisom na družbenih omrežjih šokirala 27-letna skakalka iz Poljan nad Škofjo Loko. Po operaciji zoba je dobila infekcijo in končala v bolnišnici. Tam je ostala 12 dni, nato pa se je počasi spet začela sestavljati.

To je bil le vrhunec nadvse težavnega obdobja nekdanje svetovne rekorderke, ki do sredinega državnega prvenstva v Planici to zimo sploh še ni tekmovala. Nazadnje je v mednarodni konkurenci nastopila septembra lani na poletni veliki nagradi v Italiji, kjer se prav tako ni odrezala najbolje.

Po januarskem zapletu z zobom se je posvetila treningu in postopnemu vračanju v tekmovalni ritem. Njena vrnitev je bila sprva načrtovana na novoletni turneji dveh večerov, kar je padlo v vodo. Izpustila je tudi olimpijske igre v Predazzu, zdaj pa je, kot kaže, le premagala številne težave in v Planici pokazala, da ostaja vrhunska skakalka na smučeh.

Na tekmi državnega prvenstva je s skokoma 86,5 in 90,5 metra zbrala 233,4 točke in zaostala le za letos domala nepremagljivo Niko Prevc (265,9 točke). Po prvi seriji tekme je za Emo Klinec zaostala tudi sicer obolela Nika Vodan, članica smučarskega skakalnega kluba Norica iz Žirov pa je tako glavnemu trenerju slovenske reprezentance Juriju Tepešu pokazala, da je pripravljena tudi na vrnitev v svetovni pokal.

Ta se bo za skakalke nadaljeval že ta konec tedna v Hinzenbachu v Avstriji.