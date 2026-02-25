Nika Prevc nova stara državna prvakinja, Ema Klinec se je vrnila z drugim mestom

Smučarska skakalka Nika Prevc je nova stara slovenska državna prvakinja, na odru za zmagovalke v Planici sta se ji pridružili povratnica Ema Klinec in Katra Komar. V konkurenci skakalcev je na veliki napravi slavil Anže Lanišek, kar je zanj že peti zimski naslov na veliki skakalnici.

Slovenska skakalna tabora sta pred nadaljevanjem svetovnega pokala – moški bodo tekmovali na letalnici v Kulmu, ženske v Hinzenbachu – odkljukala še državno prvenstvo.

V Planici je naslov zimske slovenske prvakinje ubranila Nika Prevc, na drugo mesto je skočila povratnica Ema Klinec, za katero je bila to prva tekma v sezoni, tretja pa je bila Katra Komar. Nika Vodan, ki ji je po olimpijskih igrah zagodlo zdravje, je bila po prvi seriji tretja, v finalu pa ni nastopila.

"Vesela sem tako naslova kot zadnjega skoka danes. Po olimpijskih igrah pa sem zadovoljna s počitkom in sproščenostjo, ki sem jo našla," je za Smučarsko zvezo Slovenije povedala Nika Prevc, ki je danes skočila 90,5 in 102 metra in zbrala 265,9 točke.

V moški konkurenci je naslov državnega prvaka ubranil Anže Lanišek, kar je zanj že peti zimski naslov na veliki skakalnici. Srebro je osvojil olimpijski prvak, Domen Prevc, bron pa Timi Zajc. Do šestega mesta so se zvrstili Rok Oblak, Žak Mogel in Žiga Jančar.

"Na treningu po navadi gre, tam sem zraven, tam je v redu. Na tekmi pa je tisto, kjer šteje. Veseli me, da sem končno malo zadihal. Državni naslov mi pomeni veliko. S tem nekaj vrneš klubu, to vedno rad ponovim. Če sem zdrav in lahko prikažem svoje najboljše skoke poizkusim narediti kolikor se le da dobro," je bil zadovoljen Lanišek, član SSK Mengeš.

Državno prvenstvo pa si je ogledal tudi visok gost, v Planici je namreč užival nihče drug, kot slavni košarkar Boban Marjanović.

Konec tedna letenje na Kulmu, skakalke pa v Hinzenbachu

Skakalke bodo konec tedna tekmovale na manjši napravi v Hinzenbachu, kjer bo Jurij Tepeš računal na Niko Prevc, Niko Vodan, Katro Komar, Tajo Bodlaj in 16-letno Nino Kontrec. Prevc je na dobri poti k tretjemu kristalnemu globusu zapored, v skupnem seštevku ima pred najbližjo zasledovalko Nozomi Marujamo 486 točk prednosti.

Jurij Tepeš bo v Hinzenbachu računal na Niko Prevc, Niko Vodan, Katro Komar, Tajo Bodlaj in 16-letno Nino Kontrec. Foto: Filip Barbalić

Tudi skakalci odhajajo v Avstrijo, a oni na precej večjo napravo, na letalnico na Kulm. Glavni trener moške reprezentance Robert Hrgota bo ob vodilnemu skakalcu zime Domnu Prevcu računal še na Anžeta Laniška, Timija Zajca, Žaka Mogela in Roka Oblaka.

Tudi Domen ima v skupnem seštevku ogromno prednost, pred odhodom na Kulm ima pred Rjojujem Kobajašijem kar 625 točk prednosti. Teoretično bi globus lahko osvojil že ta konec tedna, a bi moral dvakrat zmagati, Kobajaši pa ne bi smel osvojiti več kot 25 točk. Dovolj bi bila tudi zmaga in drugo mesto, a ob dejstvu, da Kobajaši ne pride do več kot petih točk.

Prihodnji teden mladinsko SP

Norveški Lillehammer bo prihodnji teden gostil mladinsko svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah. Skakalne tekme bodo potekale med 4. in 8. marcem.

Na mladinskem svetovnem prvenstvu bo nastopilo po pet skakalcev in skakalk, vodila jih bosta glavna trenerja mladinskih reprezentanc, Gorazd Bertoncelj in Sten Baloh.

Med mladinci bodo slovenske barve zastopali Enej Faletič, Jaka Kramer, Mai Zakelšek, Urban Šimnic, Erik Tomažič, med mladinkami pa Maja Kovačič, Taja Terbovšek, Izadora Kopač, Ajda Košnjek in Taja Košir.