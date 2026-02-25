Tekma D za Jeseničane: nadaljevanje sezone prinaša le en scenarij

Pred hokejisti HDD Jesenice je tekma, ki odloča o tem, ali bodo nadaljevali sezono ali pa bo te zanje danes konec. Ob 19.30 bodo odigrali zadnjo tekmo kvalifikacijske skupine B Alpske lige. Palice bodo v gosteh prekrižali s trenutno tretjim Bregenzerwaldom, ki drži zadnjo vstopnico za dodatne boje za končnico. Jeseničani so trenutno četrti, na tretje mesto jih vodi le večerna zmaga po rednem delu tekme in osvojene tri točke. Če jim to ne bo uspelo, se bo sezona zanje končala. Ekipi sta se v tem delu tekmovanja že pomerili, pred dvema tednoma so s 6:0 zmagali železarji.

Po rednem delu alpske lige so si neposredne vozovnice za izločilne tekme zagotovili mlada ekipa Salzburga, Zell am See, Sisak, Asiago in Vipiteno, ki so redni del končali na prvih petih mestih. V drugem delu najprej igrajo v skupini master za čim boljše izhodišče pred izločilnim delom sezone.

Preostala osmerica klubov v drugem delu igra kvalifikacije. Razdeljeni so v dve skupini, Jeseničani so v skupini B z Bregenzerwaldom, Rittnom in Val Gardeno, zaradi slabše uvrstitve po rednem delu pa so napredovali brez bonus točke, ki so jih dobili preostali tekmeci. V drugi skupini so Kitzbühel, Cortina, Merano in Unterland Cavaliers.

Prvi trije iz vsake kvalifikacijske skupine v dodatne boje, za četrtega je sezone konec

Najboljše tri ekipe iz obeh kvalifikacijskih skupin bodo po kvalifikacijskem delu (šest tekem) v medsebojnih obračunih odločale o zadnjih treh potnikih v končnico (prvi iz A bo igrali s tretjim iz B ...), medtem ko bo za zadnjeuvrščeno moštvo iz vsake kvalifikacijske skupine sezone konec.

V kvalifikacijski skupini B bo prvo mesto zasedla Val Gardena s 16 točkami, drugi bo Ritten (12 točk), za tretje pa se bosta zvečer pomerila Bregenzerwald (pet točk) in Jesenice (tri točke).

Gardena si je zagotovila prvo mesto kvalifikacijske skupine B. Foto: Matias Demšar

Železarji, ki so v torek visoko izgubili pri Gardeni, za preboj na tretje mesto potrebujejo zmago po rednem delu tekme. Če jim to ne bo uspelo, se bo sezona zanje danes končala.

"O tekmi z Gardeno ni veiko za povedati, čim prej moramo pozabiti na rezultat in biti proti Bregenzerwald, ko pade prvi plošček, zbrani in pripravljeni narediti vse za tri točke. Skupaj kot ekipa to zmoremo," je po torkovem visokem porazu v klubski mikrofon dejal vratar Žan Us.

Če bodo Jeseničani zmagali po rednem delu, se bodo za četrtfinalno vstopnico pomerili z zmagovalcem kvalifikacijske skupine A. Trenutno je na prvem mestu Merano, dokončno pa bo vrstni red znan po četrtkovih tekmah.

Alpska liga Sreda, 25. februar

Lestvice: