Mourinho ne sme niti v slačilnico, Uefa izbrala Slovenca

Danes bodo znani še zadnji štirje udeleženci osmine finala nogometne lige prvakov. Začelo se bo v Bergamu, kjer bo Borussia Dortmund branila lepo prednost (2:0) proti Atalanti, zvečer pa bi lahko bilo najbolj napeto v Madridu, kjer bo Real gostil Benfico (1:0), zaradi kazni pa ne bo smel voditi gostov Jose Mourinho. Na dvoboju bo delil pravico Slovenec Slavko Vinčić. Juventus bo skušal nadoknaditi ogromen zaostanek s prve tekme v Istanbulu (2:5) proti Galatasarayu, branilec evropskega naslova PSG pa bo na Parku princev proti Monacu računal na minimalno prednost s prve tekme (3:2).

Sreda, 25. februar

Zvečer bi lahko bilo zelo vroče v Madridu, kjer bo Real branil tesno prednost s prve tekme v Lizboni. Beli baletniki so premagali orle z 1:0, zmagoviti zadetek je z evrogolom dosegel Vinicius Jr., a nato s slavjem spravil ob živce občinstvo. S tribun so nanj poleteli različni predmeti, na zelenici naj bi bil tarča rasističnih zbadljivk. Pozneje je bil zaradi protestov pri sodnikih izključen še Jose Mourinho, tako da sloviti Portugalec danes ne bo mogel voditi moštva na stadionu, kjer je pred dobrim desetletjem vodil zvezdnike Reala.

Vinčić sodil Realu tudi v finalu lige prvakov

Slavko Vinčić bo danes vodil srečanje med tekmecema, ki sta prejšnji teden poskrbela v Lizboni za naelektreno vzdušje na zelenici. Foto: Guliverimage Evropska nogometna zveza (Uefa) je nalogo sojenja na tekmi, kjer bi lahko bilo na zelenici še kako vročekrvno, zaupala 46-letnemu slovenskemu sodniku Slavku Vinčiću. Mariborčan bo četrtič sodil Realu. Dvakrat je kraljevi klub zmagal, enkrat pa izgubil.

Navijači Reala se najraje spominjajo 1. junija 2024, ko je Vinčić dosegel vrhunec svoje sodniške kariere in delil pravico v finalu lige prvakov. Real je takrat na Wembleyju premagal Borussio Dortmund z 2:0, končni rezultat pa je postavil Vinicius Jr., ki bo danes po vseh dramatičnih dogodkih s prve tekme v središču pozornosti. Real bo pogrešal najboljšega strelca Kyliana Mbappeja, tako da se obrambni vrsti Benfice obeta nevarnost manj.

Vinčić bo Benfici sodil že sedmič v karieri, portugalski velikan pa je na tekmah, kjer je pravico delil Slovenec, dosegel dve zmagi, tri remije in poraz. Danes bi nujno potreboval zmago, če želi pokvariti načrte Realu in se uvrstiti med najboljših 16. Zanimivo je, da je Vinčić lani na svetovnem klubskem prvenstvu izključil Gianluco Prestiannija na srečanju Benfice in Chelseaja, Argentincu pa pokazal dva rumena kartona v razmiku zgolj ene minute.

Vinicius Jr. je prejšnji teden dosegel evrogol v Lizboni in odločil zmagovalca prve tekme play-offa za osmino finala. Foto: Reuters

Prestianni je začasno suspendiran s strani Uefe zaradi rasističnih opazk, usmerjenih proti Viniciusu. Uefa je sprožila preiskavo, Prestianniju, ki naj bi na tekmi petkrat oklical Brazilca za opico, pa grozi, če bo spoznan za krivega, daljši suspenz. Morda bi lahko izpustil kar deset srečanj.

Benfica se je pritožila na odločitev Uefe, a je krovna zveza na dan srečanja sporočila, kako Prestianni, ki je sicer v torek opravil trening na stadionu Santiago Bernabeu, ne sme nastopiti na povratni tekmi kvalifikacij za osmino finala. Mourinho danes ne sme vstopiti v slačilnico Benfice, na srečanju pa ne sme komunicirati z ekipo.

Žalosten dan za italijanski klubski nogomet?

Atalanta je leta 2024 osvojila evropsko ligo. Foto: Reuters Po torkovem razočaranju Interja na San Siru proti norveškemu prvaku Bodo/Glimt (1:2) bi lahko liga prvakov v osmini finala v tej sezoni minila brez enega samcatega predstavnika serie A. To bi bil hud udarec za slovenske zahodne sosede. Italijanski prvak Napoli se sploh ni uvrstil med 24 najboljših v ligaškem delu lige prvakov, Inter je senzacionalno podpisal predajo proti Bodo/Glimtu, danes pa sta pred povratnimi tekmami kvalifikacij za osmino finala lige prvakov v zelo zahtevnem položaju Atalanta in Juventus.

Nekdanje moštvo Josipa Iličića bo na uvodnem današnjem srečanju skušalo vrniti udarec Borussii. Atalanta je v Dortmundu prejšnji teden izgubila z 0:2. Rumeno-črne čaka v soboto veliki derbi nemškega prvenstva proti Bayernu. To bi lahko predstavljalo prednost italijanskemu prvoligašu, saj bi lahko bili zvezdniki Borussie z mislimi že nekoliko drugje. V Italiji se bodo predstavili z oslabljeno zasedbo, saj bodo manjkali Emre Can, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck in Filippo Mane.

Še večji čudež kot Atalanta za napredovanje danes potrebuje Juventus. Stara dama je prejšnji teden v vročem Istanbulu prejela kar pet zadetkov (2:5). Potrebovala bo vsaj tri zadetke, da izsili podaljšek, zato bo trener Luciano Spalletti še toliko bolj pogrešal poškodovana Dušana Vlahovića in Arkadiusza Milika ter kaznovana Andreo Cambiasa in Juana Cabala. Za razliko od prve tekme bo za nastop pri Juventusu kandidiral kanadski napadalec Jonathan David. V napadu turškega prvaka bo zelo motiviran Victor Osimhen, ki odlično pozna stadion v Torinu.

Juventus je po porazu v Istanbulu izgubil tudi srečanje domačega prvenstva proti Comu. Foto: Reuters

Juventus je po polomu v Turčiji padel v krizo, konec prejšnjega tedna je doma izgubil v serie A proti Comu z 0:2. Neuspešen je bil tudi Galatasaray. Na domačem prvenstvu je ostal praznih rok proti Konyasporju (0:2), njegovo mrežo je zatresel tudi slovenski reprezentančni napadalec Blaž Kramer.

Zvečer bi lahko bilo veliko zadetkov na Parku princev, kjer bo PSG gostil Monaco. Na prvi tekmi so Parižani na krilih Desireja Doueja zmagali s 3:2, tokrat pa bi lahko, samozavest jim je povzdignil prejšnji konec tedna, v katerem so na domačem prvenstvu prehiteli Lens in se vrnili na prvo mesto, premagali Monaco še izdatneje. Pred letom dni so Brestu v play-offu za osmino finala na dveh tekmah nasuli kar deset zadetkov.

Neposredno v osmino finala se je uvrstilo osem najboljših klubov ligaškega dela. To so Arsenal, Barcelona, Bayern München, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Sporting in Tottenham. V torek so se jim pridružili še Oblakov Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Bodo/Glimt in Newcastle. Žreb osmine finala bo 27. februarja.

Liga prvakov, kvalifikacije za osmino finala (povratne tekme):

Torek, 24. februar

Sreda, 25. februar

Lestvica (ligaški del):

Najboljši strelci: 13 – Mbappe (Real)

10 – Gordon (Newcastle)

8 – Kane (Bayern)

7 – Haaland (Man City)

6 – Hauge (Bodö/Glimt), Martinelli (Arsenal), Osimhen (Galatasaray)

5 – Alvarez (Atletico Madrid), Balogun (Monaco), Barnes (Newcastle), Duran (Qarabag), Fermin (Barcelona), Guruzeta (Atl. Bilbao), Rashford (Barcelona), Sørloth (Atletico Madrid), Vitinha (PSG)

