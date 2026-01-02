Prazniki v letu 2026 niso posebej prijazni do zaposlenih. Čeprav je v koledarju kar 13 praznikov, ki so praviloma dela prosti dnevi, jih bo letos le sedem takšnih, ki bodo dejansko prinesli prost dan med tednom. Razlog je preprost: večina jih pade na soboto ali nedeljo. To pomeni, da bomo na račun praznikov manj prosti kot v letu 2025.

Če potegnemo črto: od 13 možnih prazničnih dela prostih dni jih bo v letu 2026 le sedem takšnih, ki bodo padli na delovnik. To je občutno manj kot v letu 2025, ko je bila razporeditev praznikov za zaposlene precej ugodnejša.

Podrobnejši pregled, kateri prazniki prinašajo prost dan in kateri ne, je razviden v spodnji tabeli.

Datum Dan Praznik 1. januar četrtek Novo leto 2. januar petek Novo leto 8. februar nedelja Prešernov dan 5. april nedelja Velika noč 6. april ponedeljek Velikonočni ponedeljek 27. april ponedeljek Dan upora proti okupatorju 1. maj petek Praznik dela 2. maj sobota Praznik dela 24. maj nedelja Binkošti 25. junij četrtek Dan državnosti 15. avgust sobota Marijino vnebovzetje 31. oktober sobota Dan reformacije 1. november nedelja Dan spomina na mrtve 25. december petek Božič 26. december sobota Dan samostojnosti in enotnosti

V Sloveniji sicer velja, da so državni prazniki praviloma dela prosti dnevi, vendar to ne velja za vse. Nekateri prazniki so zgolj spominski dnevi in ne prinašajo prostega dne, ne glede na to, na kateri dan v tednu padejo.

Državni prazniki, ki niso dela prosti dnevi

Med državne praznike, ki niso dela prosti dnevi, sodijo:

dan Primoža Trubarja (8. junij),

dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom (17. avgust),

dan vrnitve Primorske k matični domovini (15. september),

dan slovenskega športa (23. september),

dan suverenosti (25. oktober),

dan Rudolfa Maistra (23. november).

Ti dnevi so namenjeni obeleževanju pomembnih zgodovinskih in družbenih mejnikov, vendar delovni ritem zaradi njih ostaja nespremenjen.

Nekateri prosti dnevi niso državni prazniki

Poleg državnih praznikov imamo v Sloveniji tudi dela proste dneve, ki niso prazniki v ožjem pomenu besede. Med njimi je na primer velikonočni ponedeljek, ki vsako leto prinese dodaten prost dan, a je njegova umestitev v koledar odvisna od datuma velike noči.