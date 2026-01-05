Veterinarji razkrivajo: tako pes pokaže, da vas ima rad

Psi ne znajo povedati, da nas imajo radi, ampak to kažejo z vedenjem. Po mnenju veterinarjev in vedenjskih strokovnjakov obstaja več jasnih znakov, po katerih lahko prepoznate, ali vam pes res zaupa in vas doživlja kot svoj varni pristan. Nekateri so očitni, drugi precej presenetljivi.

1. Z vami deli svoje najljubše predmete

Če vam pes prinese svojo najljubšo igračo, je to več kot le vabilo k igri. Deljenje priljubljenih predmetov je za psa znak skrbi in ljubezni, s podarjanjem nečesa, kar ima rad, pa vam pokaže, da mu veliko pomenite. To je eden od najočitnejših načinov, na katere psi kažejo privrženost.

2. Vesel je, ko pridete domov

Tudi če ste bili odsotni le nekaj minut, je vaša vrnitev za psa najpomembnejši dogodek dneva. Če vas pričaka z veselim poskakovanjem, mahanjem z repom in radostnim cviljenjem, je to nezgrešljiv znak, da čuti močno vez z vami.

3. Z repom maha v desno

Mahanje z repom ni vedno enako, eden od bolj subtilnih znakov naklonjenosti pa je mahanje z repom v desno stran. Bolj v levo maha takrat, ko sreča neznane ljudi. Strokovnjaki pravijo, da za to obstaja znanstvena razlaga, mahanje z repom v desno je povezano z levo stranjo možganov, ki obdeluje pozitivne občutke sreče in varnosti.

4. Tolaži se z vašim vonjem

Če ste svojo nogavico ali pa majico našli na ležišču svojega psa, vas je to morda vznejevoljilo, a gre pravzaprav za znak njegove privrženosti. Za pse je voh glavni čut, predmeti z vašim vonjem pa jim dajejo občutek ugodja in varnosti.

5. Rad se crklja z vami

Izbira kraja za spanje je za pse pomembna varnostna odločitev. Če se vaš ljubljenček rad stisne k vam, ko počivate ali spite, vam s tem kaže, da vam popolnoma zaupa in vas vidi kot svojega zaščitnika.

6. Je kot vaša senca

Psom so v vaši prisotnosti zanimiva tudi najbolj dolgočasna hišna opravila. Če vam sledi iz sobe v sobo, je to jasen znak, da uživa v vaši družbi in da mu vaša prisotnost daje občutek ugodja. Za ljudi, na katere niso navezani, ne bodo trošili svoje energije.

7. Ste njegov varni pristan

V neznanih ali stresnih situacijah, kot sta grmenje ali hrup, bo pes nagonsko poiskal družbo osebe, ki ji najbolj zaupa. Če se v takšnih trenutkih stisne k vam, to pomeni, da vas vidi kot svojega zavetnika.

Zapomnite si:

Psi ljubezni ne izražajo z besedami, ampak z dejanji. Če pri svojem ljubljenčku prepoznate več teh znakov, zanj niste le lastnik, ampak njegov človek.