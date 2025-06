Branko Soban: Orožje za Evropo, testirano na živih tarčah

Izraelski vojaki so vdrli v hišo palestinske družine in spustili psa na sina Muhameda Bara, mladeniča z Downovim sindromom. Družino so, medtem ko je pes mesaril, nagnali iz hiše. Mami in očetu niso dovolili pomagati fantu, ki je nato ves raztrgan umrl zaradi pasjih ugrizov.

Zgodilo se je julija lani v Šedžaiji v Gazi. A to je le eden od tovrstnih napadov na Palestince v Gazi in na Zahodnem bregu. Podobni incidenti se tam dogajajo malone vsak dan. In od kod so ti posebej za napade na ljudi izšolani vojaški psi? Devetindevetdeset odstotkov jih prihaja iz Evropske unije ...

Evropa kupuje orožje v Izraelu ...

Uradni Bruselj že od oktobra 2023 (ne)prikrito podpira izraelski genocid v Gazi. Evropski politiki so občasno sicer "hudo zgroženi nad dogajanjem in odločno obsojajo pobijanje nedolžnih otrok", toda konkretnih ukrepov proti Izraelu (še) ni nobenih. Ne v politiki, ne v gospodarstvu in ne v športu. Čeprav bi v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom in konvencijami Evropa pravzaprav morala ukrepati.

In Izraelu med drugim denimo prepovedati sodelovanje na avgustovskem evropskem prvenstvu v košarki in tudi na drugih športnih dogodkih. V kvalifikacijah za evropska nogometna tekmovanja na primer, ki se začnejo že julija.

Toda ne. Politika gre svoja pota. Na retorični ravni Bruselj sicer obsoja strahotne zločine nad Palestinci, praksa pa je potem popolnoma drugačna. Pri oboroževanju denimo. Evropska unija namerava svoj vojaški proračun v naslednjih štirih letih povečati za 800 milijard evrov. In prav neverjetno je, da članice Unije vse več orožja kupujejo ravno v Izraelu. Ta je v zadnjih letih postal osmi največji izvoznik orožja na svetu.

Palestinski laboratorij

Med drugim se na Izrael obračajo tudi zato, ker orožje, ki ga ta ponuja, ni preizkušeno le na tarčah, ampak kar na živih ljudeh. In to trgovci s smrtjo še posebej cenijo. Avstralski novinar Antony Loewenstein je v sijajni (in po svoje grozljivi) knjigi z naslovom Palestinski laboratorij izjemno natančno opisal, kako je s temi preizkusi v živo. Ne le v Gazi in na Zahodnem bregu, ampak tudi v Siriji, Libanonu, Jemnu, Iranu. Kupci se zato dobesedno tepejo za izraelsko v živo testirano vojaško mašinerijo, ne glede na kri, ki se je še vedno drži.

Uradni Madrid je denimo eden najglasnejših kritikov genocida v Gazi. Premier Pedro Sánchez je predlagal celo globalni moratorij na trgovino z orožjem. Toda Centre Delas, think tank iz Barcelone, je aprila letos razkril, da je Španija od začetka vojne v Gazi z Izraelom sklenila 46 različnih poslov, vrednih 1,2 milijarde dolarjev. Na tem seznamu so raketna izstrelišča, rakete in komunikacijske naprave.

Nemčija druga največja stranka

Nemčija je lani kupila raketni obrambni sistem Arrow 3, ki ga skupaj izdelujejo Američani in Izraelci, vreden 4,3 milijarde dolarjev. Februarja letos je sledil nov posel, 57 milijonov dolarjev vreden nakup raketnega sistema Elbit Puls, dva meseca kasneje pa je vlada v Berlinu napovedala še nakup izraelskih dronov kamikaz.

Foto: Guliverimage Nemčija je druga največja izraelska stranka pri nakupih orožja, takoj za ZDA. Kar 13 odstotkov vsega nemškega orožja je denimo izdelanega v Izraelu. "To je za vlado v Berlinu pomembnejše od sklepov mednarodnega sodišča v Haagu," potoži Jeff Halper, izraelski antropolog in avtor knjige Vojna proti ljudem.

Bojkot v švedskih pristaniščih

Finska je v začetku leta 2023 z Izraelom sklenila 316 milijonov evrov vreden posel o nakupu raketnega obrambnega sistema. Odplačan je bil novembra istega leta, ko je izraelska vojska že dober mesec tolkla po Gazi. Predsednik države Alexander Stubb je zagovarjal to kupčijo. S pojasnilom, da to nikakor ni povezano z odločitvijo vlade v Helsinkih, da ne prizna palestinske države.

Švedski sindikat pristaniških delavcev je v začetku letošnjega leta sklenil blokirati vsakršno vojaško trgovino z Izraelom. V švedskih pristaniščih torej načrtno niso raztovarjali orožarskih pošiljk iz izraelskih luk. Bojkot je tako vsaj za nekaj časa zavrl vojaške nakupe, ki so se pred tem skokovito povečevali.

Droni hermes za Srbijo

Švedska je v Izraelu kupovala predvsem elektroniko za svoja letala. Letos je vlada v Stockholmu podpisala dve milijardi evrov vreden posel za dobavo 44 najsodobnejših nemških tankov leopard 2 A8, ki jih med drugim opremlja izraelska firma Rafael. S sistemom Trophy za zaščito oklepnikov.

Seznam evropskih držav, ki trgujejo z Izraelom, je presenetljivo dolg. Na njem so Grčija, Nizozemska (dve bojni ladji, vredni blizu milijarde dolarjev), Avstrija, Slovaška, Češka, Romunija. In tudi Srbija, ki je na začetku leta v Izraelu kupila več raketnih sistemov in dronov hermes. Posel je bil vreden 335 milijonov dolarjev. Se bo na ta seznam morda znova uvrstila tudi Slovenija, ki je po osamosvojitvi sicer že prisegala na izraelsko orožje?

V politiki ni več morale

Izraelsko orožje je gotovo med tehnološko najbolj izpopolnjenim v svetu. In z zemljo zravnana Gaza, ki je postala največje množično grobišče na svetu, dokazuje, da je tudi izjemno učinkovito. Dokument Združenih narodov o trgovini z orožjem sicer prepoveduje nakupe, ko bi orožje lahko zlorabljali za teptanje človekovih pravic, toda v njem je toliko lukenj (in nobenega nadzora), da se danes zanj ne zmeni nihče več. Članic Evropske unije sploh ne moti dejstvo, da orožje, ki ga kupujejo v Izraelu, pravzaprav že lep čas načrtno uničuje šole, bolnišnice, begunska taborišča, zaščitene zgodovinske spomenike, mošeje, vodne vire in neusmiljeno ubija – ljudi.

V mednarodni politiki že dolgo ni več nobene morale. Samo še hinavščina in dvojni standardi. Tudi v Evropski uniji.

Psi kot orodje agresije

In če se za konec spet vrnem k psom: le kako je mogoče, da vzgojitelje psov v Evropi, ki jih prodajajo Izraelu, sploh ne zanima, kaj bo izraelska vojska počela z njimi? Psi so namreč po naravi družabna bitja, v Izraelu pa jih spreminjajo v orodje agresije. V strašno orožje proti ljudem. Kot ga je denimo na svoji koži doživel triletni Ibrahim Hašaš iz begunskega taborišča Balata na Zahodnem bregu.

Otrok je sedel v materinem naročju, ko so v hišo zjutraj vdrli vojaki in psa naščuvali na fantiča. Mama ni zmogla ustaviti te divje zveri, belgijskega ovčarja malinoisa, vojaki pa ga tudi niso ustavili. Mali Ibrahim je v bolnišnici dobil 42 šivov in 21 injekcij zaradi infekcije, ki so jo povzročili pasji ugrizi. Na srečo je preživel.

Mrtvih nihče več ne vidi

Izraelska vojska pse, ki prihajajo v glavnem iz Evrope, ščuva tudi na palestinske zapornike. Teh je v izraelskih kazenskih taboriščih na tisoče. Aktivisti organizacije Zdravniki za človekove pravice so potrdili, da je v zaporih že kar nekaj vsakdanjega, da čuvaji spuščajo pse na jetnike. Dresura je bila tako učinkovita, da se znajo ti zlorabljeni psi tudi podelati na ta ponižana človeška bitja.

V Združenih narodih opozarjajo, da je uporaba vojaških psov proti Palestincem v izraelskih temnicah v popolnem nasprotju z mednarodno zakonodajo o človekovih pravicah. Toda Izrael se za tovrstna svarila sploh ne zmeni. In Evropska unija tudi ne. Ko gre za kupčije, ni morale. In ne mrtvih v Gazi, ki jih malone nihče več ne vidi.

