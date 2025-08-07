Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K.

Četrtek,
7. 8. 2025,
17.13

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

lovec safari Afrika bivol

Četrtek, 7. 8. 2025, 17.13

1 ura, 23 minut

Milijonar v Afriki lovil bivola, a je on napadel njega in ga ubil

R. K.

Bivol velja za eno najnevarnejših živali na afriški celini. Pravijo mu tudi črna smrt.

Bivol velja za eno najnevarnejših živali na afriški celini. Pravijo mu tudi črna smrt. 

Foto: Asher Watkins Outdoors/Facebook

Ameriški milijonar in lovec na trofeje Asher Watkins je umrl med lovom na safariju v Južni Afriki. Napadel in ubil ga je 1,3 tone težak afriški bivol, ki velja za eno najnevarnejših živali na črni celini, poroča britanski tabloid Metro.

52-letni Asher Watkins  je verjel, da je lov ključni del ohranjanja prostoživečih živali. Njegov profil na družbenih omrežjih je poln fotografij njegovih lovskih trofej, vključno z mrtvimi gorskimi levi in divjimi pticami.

Tokrat se je lovski podvig zanj končal tragično. Med lovom na safariju v Južni Afriki ga je napadel bivol, ki velja za eno najnevarnejših živali v Afriki. Watkins je sledil bivolu, ko se je ta nenadoma pognal vanj s hitrostjo 60 km/h in ga ubil. 

V podjetju Coenraad and Vermaak Safari, ki je organiziralo Watkinsonov izlet, so potrdili, da se je zgodila tragična nesreča. Pojasnili so, da je 52-letnik bivola zasledoval z enim od njihovih profesionalnih lovcev in z enim od sledilcev. 

Watkinsa so v Afriki spremljali tudi njegova mama, očim in brat, ki so ga med lovom čakali v koči na safariju. O njegovi smrti sta bili obveščeni tudi nekdanja žena Courtney in hči Savannah. "Kar se je zgodilo, je težko izraziti z besedami. Naša srca so strta. Še posebej težko je Savannah, ki žaluje za svojim očetom," je ob tragični novici dejala Courtney.

