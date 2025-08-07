Milijonar v Afriki lovil bivola, a je on napadel njega in ga ubil

Ameriški milijonar in lovec na trofeje Asher Watkins je umrl med lovom na safariju v Južni Afriki. Napadel in ubil ga je 1,3 tone težak afriški bivol, ki velja za eno najnevarnejših živali na črni celini, poroča britanski tabloid Metro.

52-letni Asher Watkins je verjel, da je lov ključni del ohranjanja prostoživečih živali. Njegov profil na družbenih omrežjih je poln fotografij njegovih lovskih trofej, vključno z mrtvimi gorskimi levi in divjimi pticami.

Tokrat se je lovski podvig zanj končal tragično. Med lovom na safariju v Južni Afriki ga je napadel bivol, ki velja za eno najnevarnejših živali v Afriki. Watkins je sledil bivolu, ko se je ta nenadoma pognal vanj s hitrostjo 60 km/h in ga ubil.

V podjetju Coenraad and Vermaak Safari, ki je organiziralo Watkinsonov izlet, so potrdili, da se je zgodila tragična nesreča. Pojasnili so, da je 52-letnik bivola zasledoval z enim od njihovih profesionalnih lovcev in z enim od sledilcev.

Watkinsa so v Afriki spremljali tudi njegova mama, očim in brat, ki so ga med lovom čakali v koči na safariju. O njegovi smrti sta bili obveščeni tudi nekdanja žena Courtney in hči Savannah. "Kar se je zgodilo, je težko izraziti z besedami. Naša srca so strta. Še posebej težko je Savannah, ki žaluje za svojim očetom," je ob tragični novici dejala Courtney.