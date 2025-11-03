Raziskava: Zadovoljstvo priseljencev v Nemčiji povezano z znanjem jezika in integracijo

Nemčija že dolgo velja za nekakšno obljubljeno deželo in cilj ljudi na poti k boljšemu življenju, tako državljanov EU kot migrantov iz tretjih držav. Nemški Zvezni inštitut za raziskave prebivalstva je ugotovil, da novi priseljenci iz vzhodne Evrope dosegajo najvišjo stopnjo zadovoljstva, sledijo jim ljudje brez priseljenskega ozadja in priseljenci druge generacije. Zadovoljstvo priseljencev v Nemčiji je neposredno povezano z ravnijo jezikovnega znanja in integracije, piše portal Deutsche Welle (DW).

V začetku tega tedna je Atlas sreče 2025 - Gallupova raziskava Atlas of Happiness - ugotovil, da so ljudje v Nemčiji ponovno bolj zadovoljni s svojim življenjem kot v zadnjih nekaj letih. Razpoloženje se je od začetka pandemije covida-19 opazno izboljšalo. Vsak drugi človek se zdaj opisuje kot zelo zadovoljen, zadovoljstvo pa se je v vzhodni Nemčiji izraziteje povečalo kot v zahodnih zveznih državah. Najsrečnejši so ljudje v Hamburgu.

Raziskava BiB.Monitor Well-Being, ki jo je izvedel Zvezni inštitut za raziskave prebivalstva, je prišla do podobnega zaključka. Agencija je anketirala 30 tisoč posameznikov, starih od 20 do 52 let, ki živijo v Nemčiji, in vključila tudi rezultate drugih študij, ki so se posebej osredotočale na integracijo posameznih skupin priseljencev. Več kot četrtina od 83 milijonov prebivalcev Nemčije so otroci priseljencev ali so se tja priselili v zadnjih 50 letih.

"Pravzaprav smo dosegli določeno stabilizacijo glede zadovoljstva z življenjem in smo zdaj skoraj spet na ravni pred koronavirusom," je za DW povedala Katharina Spiess, vodja Bib.Monitorja.

Integracijski paradoks

Vendar pa so se razlike pojavile, ko so raziskovalci preučevali skupine priseljencev.

"Opažamo tako imenovani 'integracijski paradoks', v katerem so potomci priseljencev manj zadovoljni kot njihovi starši priseljenci," pravi Spiess. Izraz je skoval sociolog in raziskovalec integracije Aladin El-Mafaalani, ki je predstavil tezo, da uspešna integracija povečuje tudi potencial za konflikte. Ko potomci priseljencev nočejo le sodelovati v družbi, ampak jo tudi sooblikovati, to pogosto vodi v konflikte z ljudmi, ki se upirajo spremembam, kar pa posledično vodi v frustracije pri tistih, ki se želijo integrirati.

Na splošno so raziskovalci ugotovili, da novi priseljenci iz vzhodne Evrope izražajo najvišjo stopnjo zadovoljstva, sledijo jim ljudje brez priseljenskega ozadja in prva generacija, rojena staršem priseljencem. "Ugotovitev, da potomci priseljencev niso tako zadovoljni kot drugi, je lahko povezana tudi z dejstvom, da njihova pričakovanja morda niso bila izpolnjena in njihova integracija ne deluje tako dobro, kot so upali oni in družba," je dejala Spiess.

Vzhodnoevropejci najbolj zadovoljni v Nemčiji

Skoraj vsak četrti priseljenec iz vzhodne Evrope pravi, da je zelo zadovoljen s svojim življenjem v Nemčiji. Nemčija ima dolgo zgodovino priseljevanja iz vzhodne Evrope, vključno z delavci migranti iz Poljske in drugih držav, pa tudi posamezniki iz držav naslednic Sovjetske zveze, ki imajo nemške korenine.

Več kot vsak tretji priseljenec iz Azije in Afrike pravi, da je nezadovoljen s svojim življenjem v Nemčiji. To je več kot v katerikoli drugi skupini. Raziskovalci domnevajo, da so vzrok izkušnje z diskriminacijo in rasizmom.

Pri priseljencih, ki so v Nemčijo prišli v letih 2015 in 2016, je slika mešana: skoraj vsak tretji Sirec je zelo zadovoljen s svojim življenjem, medtem ko je približno enako število priseljencev iz Iraka ali Eritreje nezadovoljnih s svojim položajem. Po mnenju raziskovalcev bi lahko bil razlog za to bistveno višji status zaščite, kot ga uživajo drugi begunci, vključno z možnostjo združitve družine.

Nemščina je ključ do integracije in zadovoljstva

Zadovoljstvo z življenjem se je pri Ukrajincih, ki so prispeli v Nemčijo od začetka ruskega napada februarja 2022, nekoliko povečalo v primerjavi z letom 2024, vendar ostaja zelo nizko.

Polovica jih pravi, da niso zelo zadovoljni s svojim položajem, zlasti veliko jih je med starejšimi ženskami. "To bi lahko bilo povezano z dejstvom, da so njihovi partnerji še vedno v Ukrajini in so morda aktivno vpleteni v vojno."

Raziskovalci so izpostavili tudi dodatno ugotovitev: manj ko priseljenci doma govorijo nemško, bolj so nezadovoljni – jezik ostaja ključ do uspešne integracije. "Ne le v Nemčiji, tudi drugod, dlje ko živijo v neki državi, bolj se integrirajo v trg dela in bolje obvladajo jezik. To je povezano tudi z dejstvom, da se zadovoljstvo ljudi povečuje z dolžino bivanja," pojasnjuje Spiess.

Raziskava je preučila tudi izseljence iz Nemčije. Zlasti nemški izseljenci v Španiji, Italiji, na Portugalskem in v Grčiji so zelo zadovoljni s svojim življenjem. "To je zagotovo povezano s podnebjem, pa tudi nižjimi življenjskimi stroški," meni Spiess in dodaja: "Ljudje, ki se želijo izseliti, niso nujno nezadovoljni v Nemčiji, ampak želijo oditi v tujino, da bi pridobili nove izkušnje."