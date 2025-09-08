Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
P. P., STA

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
20.29

Osveženo pred

5 minut

Ponedeljek, 8. 9. 2025, 20.29

5 minut

Vrhovno sodišče ZDA Trumpovi vladi dovolilo pregon priseljencev na podlagi stereotipov

Avtorji:
P. P., STA

Donald Trump | Trumpova vlada se je pritožila na vrhovno sodišče, kjer konservativna šesterica sodnikov zdaj že sistematično odloča njej v prid. | Foto Gulliverimage

Trumpova vlada se je pritožila na vrhovno sodišče, kjer konservativna šesterica sodnikov zdaj že sistematično odloča njej v prid.

Foto: Gulliverimage

Konservativna večina na vrhovnem sodišču ZDA je danes ugodila pritožbi vlade predsednika ZDA Donalda Trumpa na odločitev sodišč nižje stopnje glede pregona nezakonitih priseljencev v Los Angelesu na podlagi stereotipov, kot je komunikacija v španskem jeziku, poročajo ameriški mediji.

Zvezna sodnica Maame Ewusi-Mensah Frimpong je julija odločila, da agenti zvezne agencije za priseljevanje in carine (Ice) izvajajo nezakonite aretacije v Los Angelesu, ker uporabljajo sporne kriterije, kot so rasa, naglas in vrsta dela. Ice je prepovedala uporabo tovrstnih stereotipnih kriterijev, prizivno sodišče pa je njeno sodbo potrdilo, poroča Politico.

Trumpova vlada se je pritožila na vrhovno sodišče, kjer konservativna šesterica sodnikov zdaj že sistematično odloča njej v prid brez pojasnil glede številnih spornih ukrepov, ki jih nižja sodišča razveljavljajo.

Trumpov svetovalec v medijih potrdil kvote

Prizivno sodišče je v svoji odločitvi izrazilo zaskrbljenost, ker je vlada določila kvoto tri tisoč aretacij na dan, ker to lahko spodbuja nezakonite aretacije, vendar vrhovnih sodnikov to ne skrbi.

Pravosodno ministrstvo je pred prizivnih sodiščem zanikalo obstoj te kvote, glavni izvajalec Trumpove politike proti priseljencem, svetovalec Stephen Miller, pa jo je v intervjuju za Fox News potrdil.

Sodnik: Agenti uporabljajo zdravo pamet

Agenti Ice pri lovu na nezakonite priseljence, ki večinoma prihajajo v ZDA iz držav Latinske Amerike, uporabljajo "zdravo pamet", je v ločenem mnenju v podporo odločitvi večine zapisal vrhovni sodnik Brett Kavanaugh. Ljudi lovijo tam, kjer se ponavadi zbirajo dnevni delavci, osredotočijo pa se na tiste, ki kažejo pomanjkljivo znanje angleškega jezika.

"Ne bi smeli živeti v državi, kjer lahko vlada aretira vsakogar, ki je videti kot latino, govori špansko in opravlja delo z nizko plačo. Namesto da bi mirno gledala, kako izgubljamo ustavne svoboščine, se s tem ne strinjam," pa je napisala sodnica Sonia Sotomayor, ki sta se ji pridružili liberalni kolegici Elena Kagan in Ketanji Brown Jackson.

