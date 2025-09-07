Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Los Angeles Chicago izredne razmere Donald Trump protesti ZDA

Nedelja, 7. 9. 2025, 8.48

7 minut

Trump grozi Chicagu z vojno

Ameriški predsednik Donald Trump je od prve omembe Chicaga konec avgusta večkrat stopnjeval svoje grožnje. Protitrumpovi protestniki so se v soboto zbrali na ulicah Chicaga in nosili transparente z napisi "Ustavite ta fašistični režim!" in "Ne Trumpu, ne vojakom".

Ameriški predsednik Donald Trump je od prve omembe Chicaga konec avgusta večkrat stopnjeval svoje grožnje. Protitrumpovi protestniki so se v soboto zbrali na ulicah Chicaga in nosili transparente z napisi "Ustavite ta fašistični režim!" in "Ne Trumpu, ne vojakom".

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil, da bo v Chicagu uporabil svoje novoimenovano vojno ministrstvo, kar je še povečalo napetosti zaradi njegovih prizadevanj za napotitev vojakov v ameriška mesta, ki jih vodijo demokrati. S to potezo naj bi ponovili operacijo v ameriški prestolnici Washingtonu, kamor je Trump napotil pripadnike nacionalne garde in povečal število zveznih agentov, kar je sprožilo negativne odzive in še en protest v soboto, ki se ga je udeležilo na tisoče ljudi, poroča spletni portal Index.hr.

"Chicago bo kmalu ugotovil, zakaj se imenuje vojno ministrstvo," je Trump v soboto zapisal na svojem družbenem omrežju Truth.

Demokratski guverner Illinoisa, kjer se nahaja Chicago, je izrazil ogorčenje nad Trumpovo napovedjo. "Predsednik Združenih držav grozi z vojno ameriškemu mestu. To ni šala. To ni normalno," je v objavi na X zapisal guverner J. B. Pritzker. "Illinois se ne bo pustil ustrahovati samozvanemu diktatorju," je dodal.

Trumpova objava vsebuje očitno z umetno inteligenco ustvarjeno sliko njega samega in citat: "Obožujem vonj po deportacijah zjutraj" – sklicevanje na film o vietnamski vojni iz leta 1979 Apokalipsa zdaj. V filmu stavek izgovori podpolkovnik Bill Kilgore, ki pravi, da obožuje vonj napalma, ko ameriška vojska odvrže zažigalno orožje na vietnamske tarče.

Protesti v Chicagu in Washingtonu

Trump, 79-letni republikanec, je od prve omembe Chicaga konec avgusta večkrat stopnjeval svoje grožnje. Protitrumpovi protestniki so se v soboto zbrali na ulicah Chicaga in nosili transparente z napisi "Ustavite ta fašistični režim!" in "Ne Trumpu, ne vojakom".

Chicago, protesti | Foto: Reuters Foto: Reuters Protestna pot je potekala tudi mimo Trumpovega stolpa v Chicagu, protestniki pa so med mimohodom kazali žaljive geste proti predsednikovi stavbi.

Chicago, protesti | Foto: Reuters Foto: Reuters V soboto so tisoči ljudi korakali skozi ameriško prestolnico, kjer so od avgusta, ko je Trump razglasil "izredne razmere" zaradi kriminala, nameščene enote nacionalne garde, in zahtevali konec "okupacije". Protestniki v Washingtonu so nosili obrnjene ameriške zastave, ko so korakali mimo nacionalnih spomenikov, ki so tradicionalno simbolizirali državo, ki se sooča z eksistenčno nevarnostjo.

Trumpova napotitev vojakov in zveznih agentov – ki se je začela junija v Los Angelesu in nato v Washingtonu – je sprožila tožbe in proteste, kritiki pa so jo označili za avtoritarno demonstracijo moči.

Nasilje brez razloga

Lokalne oblasti v Los Angelesu so se izrekli proti namestitvi in ​​nasilni taktiki, ki jo uporabljajo agenti ICE v Los Angelesu, ki pogosto nosijo maske, se vozijo v neoznačenih avtomobilih ter brez razloga ali naloga preganjajo in ugrabljajo ljudi z ulic.

Poleg Chicaga je Trump zagrozil s povečanjem števila vojakov v Baltimoru in New Orleansu, ki ju vodijo demokrati. V petek je Trump podpisal izvršni ukaz, s katerim je obrambno ministrstvo preimenoval v vojno ministrstvo, in dejal, da to svetu pošilja "zmagoslavno sporočilo". Šef Pentagona Pete Hegseth je pozdravil potezo in dejal, da bodo ZDA odločno uporabile nasilje za dosego svojih ciljev, brez opravičila.

