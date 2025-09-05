Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google naložila plačilo 2,95 milijard evrov visoke kazni, ker je favoriziral lastne storitve spletnega prikazovanja oglasov in s tem škodil konkurenčnim ponudnikom storitev oglaševalske tehnologije. Google ima zdaj 60 dni časa, da sporoči, kako bo končal te sporne prakse.

Oglaševanje je glavni vir prihodkov za družbo Google, ki prodaja oglase na svojih spletnih straneh in aplikacijah. Prav tako deluje kot posredovalec med oglaševalci, ki na spletu iščejo oglasni prostor, in spletnimi stranmi, ki lahko zagotovijo ta prostor, so v sporočilu za javnost navedli v Bruslju.

Google je več kot deset let izkoriščaj prevladujoči položaj

Komisija je v preiskavi ugotovila, da ima Google prevladujoč položaj na trgu oglaševalskih strežnikov za založnike s storitvijo Doubleclick ter na trgu programskih orodij za nakup oglasov s storitvami Google Ads in DV360.

Kot so ugotovili v Bruslju, je Google najmanj od leta 2014 pa do danes izkoriščal svoj prevladujoči položaj. Med drugim s tem, ko je v procesu izbire oglasov dajal prednost lastni oglaševalski borzi AdX, ki ga vodi prek storitve Doubleclick, na primer s tem, da je AdX vnaprej obvestil o vrednosti najboljše ponudbe konkurentov, ki jo mora preseči, da bi zmagal na dražbi.

Do odločitve Evropske komisije, da Google kaznuje z globo v višini skoraj treh milijonov evrov, sicer prihaja po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump zagrozil z višjimi carinami za vse države, ki bi kakor koli ogrožale ameriške interese oziroma predvsem interese ameriških tehnoloških podjetij v tujini. Foto: Guliverimage

Prav tako se je s storitvijo Google Ads izogibal konkurenčnim oglaševalskim borzam in večinoma oddajal ponudbe na AdX, s čimer je ta postala najbolj privlačna oglaševalska borza, so pojasnili.

"Komisija je ugotovila, da je bilo to ravnanje namenjeno namernemu zagotavljanju konkurenčne prednosti AdX in je lahko vodilo v izključevanje konkurenčnih oglaševalski borz," so zapisali.

To je po oceni Bruslja okrepilo osrednjo vlogo AdX v dobavni verigi za spletno prikazovanje oglasov ter zmožnost Googla, da zaračunava visoke pristojbine za svoje storitve.

Kazen in končanje spornih praks

Google mora zaradi kršitev protimonopolnih pravil EU plačati 2,95 milijona evrov kazni. Prav tako mora končati sporne prakse favoriziranja lastnih storitev in vpeljati ukrepe za odpravo notranjih navzkrižij interesov v dobavni verigi na področju industrije oglaševalske tehnologije. Tehnološki velikan ima zdaj 60 dni časa, da komisijo obvesti, kako bo to izvedel, so pojasnili v komisiji.

EU je protimonopolno preiskavo proti Googlu zaradi spletnega oglaševanja sicer sprožila junija 2021.