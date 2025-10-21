Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

21. 10. 2025
14.36

Koper policija pogrešani

Je kdo videl Petra iz Kopra?

pogrešani | Foto PU Koper

Foto: PU Koper

V Centru starejših Koper od ponedeljka popoldne pogrešajo 75-letnega Petra Omahna. Visok je približno 165 centimetrov, je srednje postave, pri hoji si pomaga s palico.

Nazadnje je bil oblečen v trenirko, na glavi pa je imel pokrivalo, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Policija prosi vse, ki bi pogrešanega opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 1200.

Koper policija pogrešani
