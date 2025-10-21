Je kdo videl Petra iz Kopra?

V Centru starejših Koper od ponedeljka popoldne pogrešajo 75-letnega Petra Omahna. Visok je približno 165 centimetrov, je srednje postave, pri hoji si pomaga s palico.

Nazadnje je bil oblečen v trenirko, na glavi pa je imel pokrivalo, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Policija prosi vse, ki bi pogrešanega opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 1200.