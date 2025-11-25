Črni petek: nori popusti za priljubljeno računalniško opremo

Črni petek 2025 je uradno tu in Keysoff je zagnal nakupovalno sezono z dvema najbolj norima software popustoma leta. Ne glede na to, ali delate od doma, igrate igre, študirate ali vodite manjše podjetje, so popusti v okviru Keysoff’s Early Black Friday Sale odlična priložnost, da svoj računalnik opremite s premijskimi Microsoftovimi orodji po praktično neponovljivih cenah.

V omejenem časovnem obdobju lahko dobite dosmrtno licenco za MS Office 2021 Professional za samo 29,58 evra (redna cena 249 evrov).

MS Office 2021 Professional omogoča maksimalno produktivnost – z Wordom za dokumente, Excelom za preglednice, PowerPointom za predstavitve, Outlookom za e-pošto ter Accessom, Publisherjem, Teamsi in OneNatom. Brez mesečne naročnine – samo trajna licenca za en računalnik z Windowsi doma ali v pisarni.

Namestitev je preprosta: ključ povežete z računom Microsoft, prenesete in aktivirate. Office nadaljuje prejemanje varnostnih posodobitev in popravkov – in najnižja cena velja samo še en teden, nato se vse vrne na redne cene.

Izkoristite največje prihranke leta 2025 zdaj!

Foto: Keysoff.com

Najcenejši Office 2021 v času razprodaje ob črnem petku

Windows 11 Professional za samo 13,55 evra!

Za samo 13,55 evra (redna cena 199 evrov) dobite Windows 11 Professional, najnaprednejši in najvarnejši Microsoftov operacijski sistem do zdaj. Prinaša hitrejše delovanje, sodoben videz ter zmogljive funkcije za delo, igre in vsakodnevno uporabo.

Vključuje tudi Copilot, Microsoftovega vgrajenega AI-asistenta za pisanje e-pošte, organizacijo in avtomatizacijo opravil.

Popusti so časovno omejeni – po izteku Black Friday tedna izginejo.

Foto: Shutterstock

Nadgradite računalnik z najnovejšim Windows 11 od 11 evrov

62-odstotni popust na dodatne Office pakete (koda: BP62)

50-odstotni popust na različice Windows OS (koda: BP50)

Veliki paketi – najboljše cene za ekipe in podjetja

Dodatna računalniška orodja (brez kode za popust)