"Upam, da bo letos napredek še bistveno večji," si pred svojo tretjo polno sezono v svetovnem pokalu želi 22-letna Bohinjka Lena Repinc. Pred dvema letoma je prav v Östersundu na Švedskem osvojila svoje prve točke svetovnega pokala, lani se je že dvakrat uvrstila med najboljših 20 biatlonk sveta, letos pa si želi med deset. "S tem bi izpolnila vse cilje," pravi. Februarja prihodnje leto jo čakajo prve olimpijske igre, na te pa se bo odpravila brez pretiranega bremena, nenazadnje ji tudi proga v Anterselvi ni ravno pisana na kožo, je prelahka, manjka ji "kakšen bolj strm klanec".

Lena Repinc je nedvomno prihodnost slovenskega biatlona, nekaj izkušenj v svetovnem pokalu je dvakratna mladinska svetovna prvakinja iz leta 2021 predvsem kot članica štafete nabrala že v sezoni 2022/23, v sezonah 2023/24 in 2024/25 pa je bila že polnopravna članica slovenske reprezentance A in z nekaj dobrimi nastopi so prišle tudi dragocene točke. Lani je bila 64. biatlonka sveta, tretja najboljša Slovenka, takoj za Anamarijo Lampič in Polono Klemenčič, letos si želi še večji skok naprej.

S tem bi izpolnila vse cilje

"Želim si, da bi mi v tej zimi uspela uvrstitev med najboljši deset, lani sem bila že kar blizu, s tem pa bi izpolnila vse cilje." Foto: Aleš Fevžer "Upam, da bo letos napredek še bistveno večji, predvsem si želim neke konstantnosti, saj sem imela v preteklih letih preveč nihanj, bile so super tekme in bile so grozne. Želim si biti torej konstantno dobra," je odločna mlada članica Smučarskega društva Bohinj. "Glede na to, kar vidim na treningu, sem precej samozavestna, da ta napredek bo, upam da čim večji. Želim si, da bi mi v tej zimi uspela uvrstitev med najboljši deset, lani sem bila že kar blizu, s tem pa bi izpolnila vse cilje," še dodaja. Njena najboljša posamična izida sta 18. mesti s šprinta in skrajšane posamične tekme v Oberhofu in Kontiolahtiju.

Še veliko boljšo bero ima kot članica štafet, tako je ob Klari Vindišar, Anamariji Lampič in Poloni Klemenčič v prejšnji zimi navdušila s četrtim mestom na klasični ženski štafeti v avstrijskem Hochfilznu, odlično pa se je v paru ujela tudi s kapetanom slovenske reprezentance Jakovom Fakom. Ta zanimiv par je namreč na tekmah mešanih parov nizal odlične dosežke, zbral tri šesta mesta v Kontiolahtiju, Oberhofu in na svetovnem prvenstvu v Lenzerheideju, pa zasedel osmo na Pokljuki.

Dodaten pritisk, a v obliki motivacije

Prihodnje leto jo čakajo prve olimpijske igre, zato se Repinc ne pretvarja, da je prihajajoča zima povsem običajna. "Oja, zagotovo je to nek dodaten pritisk," priznava, a dodaja, da se ta pritisk kaže predvsem v obliki dodatne motivacije. Ta ji je prav prišla na zahtevnih treningih, na katerih je opazila napredek: "Zdi se mi, da na teh hitrih treningih lažje sledim drugima dvema puncama (Lampič in Klemenčič, op. p.). Tudi v fitnesu vidim napredek, kar mi je v veliko zadovoljstvo, ker vem, da imam tukaj velik primanjkljaj," nam je povedala.

Spada namreč med lažje tekmovalke, zato na progah, kjer pri teku odloča surova fizična moč, še ni povsem konkurenčna najboljšim. Na teh se mora zanašati na strelski del. "Strelsko pa sem letos precej bolj natančna, precej bolj suverena. Bi rekla, da sem na vseh področjih naredila male korake naprej in upam, da se bo v tej smeri še stopnjevalo," se veseli.

Na višini večje mučenje za manjši izkupiček

Tekaško pripravo svojih varovank in varovancev je glavni trener reprezentance Janez Marič pilil na številnih višinskih pripravah. Učinki teh pa se bodo resnično pokazali šele na resnih tekmah. "Ko smo bili na višini, niti nisem čutila kaj prav posebnega. Ja, saj je težje, definitivno. Zdi se ti, da se veliko bolj mučiš, pa dobiš precej manj ven. Ampak sem bila pa potem precej bolj utrujena, ko sem prišla domov. Takrat sem to še najbolj občutila, mogoče zato, ker ti glava popusti. Ko treniraš, si fokusiran na to in si v nekem elementu, potem pa prideš domov in se sprostiš in takrat čutiš: Ja ok, potrebujem počitek," je te trening kampe opisala Lena Repinc.

Olimpijska proga ji ni pisana na kožo. "Se mi zdi, da ji manjka kakšen bolj strm klanec." Foto: Aleš Fevžer

"To je bila v resnici zame največja sprememba"

Kakovosten počitek med treningi pa je bil novost zanjo osebno, saj je nedavno končala dodiplomski študij na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in se lahko prvič v karieri popolnoma posvetila treningu. "To je bila v resnici zame največja sprememba, začela sem resnično počivati med treningi. Aprila, maja in junija sem imela še veliko študijskih obveznosti, zdaj pa sem si vzela dodatno leto, da se lahko toliko boljše pripravim na olimpijske igre. Bojim se, da se mi bo potem kar težko vrniti v študijski pogon na magistrskem delu, saj mi je postalo všeč, da imam toliko prostega časa (smeh, op. p.)."

Olimpijska proga ji ni pisana na kožo

In kako ji ustreza Antholz oziroma Anterselva, ki bo februarja naslednje leto gostila olimpijske tekme v biatlonu? Tam je odlično nastopala kot članica štafet, njen najboljši posamični izid pa je 45. mesto z zasledovalne tekme januarja leta 2023. "Anterselva je meni krasna za pogledati, tudi vzdušje je res super, ni pa to moja najljubša proga. Se mi zdi, da ji manjka kakšen bolj strm klanec. Tam moraš iti na moč, v tem pogledu pa meni malo še manjka," ocenjuje najmlajša članica slovenske reprezentance A.

Spored svetovnega pokala v Östersundu: Sobota, 29. november:

13.15, ženska štafeta, 4 x 6 km

16.55, moška štafeta, 4 x 7,5 km Nedelja, 30. november:

14.00, mešani pari

16.40, mešane štafete Torek, 2. december:

15.30, ženska posamična tekma, 15 km Sreda, 3. december:

15.30, moška posamična tekma, 20 km Petek, 5. december:

16.00 ženski šprint, 7.5 km Sobota, 6. december:

16.30, moški šprint, 10 km Nedelja, 7. december:

13.15, žensko zasledovanje, 10 km

15.20, moško zasledovanje, 12,5 km

