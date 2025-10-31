Anamarija Lampič z nekaj težavami: September je bil kaotičen

Anamarija Lampič vstopa v sezono, zaradi katere je sploh prestopila iz smučarskega teka v biatlon. Gorenjka si namreč močno želi olimpijske medalje, spoznala je, da bo to lažje osvojila v novem športu, in priložnost se ji bo ponudila februarja prihodnje leto na igrah Milano/Cortina 2026. Priprave na olimpijsko zimo so potekale bolj ali manj dobro, le septembra je imela nekaj manjših zdravstvenih težav.

Anamarija Lampič letos vstopa v svojo najpomembnejšo biatlonsko sezono. Nekdanja smučarska tekačica je šport menjala prav zaradi velike želje po olimpijski kolajni in preračunala, da bi jo utegnila osvojiti kot biatlonka. Kljub manjšemu dvomu tako v strokovni kot splošni javnosti je v pičlih treh biatlonskih letih dokazala, da so njene ambicije povsem uresničljive. V prejšnji sezoni svetovnega pokala je dvakrat stopila na oder za zmagovalke, tretja je bila na šprintu v Annecyju in tretja na skupinskem štartu na Pokljuki. Že v svoji prvi sezoni med lovci na smučeh pa je odlično peto mesto dosegla na šprintu v Antholzu, ki bo februarja gostil biatlonske tekme olimpijskih iger.

Priprave solidne, september pa je bil kaotičen

Nekaj treninga je izgubila. "Mogoče mi je ta prisilni počitek celo koristil." Foto: Aleš Fevžer Priprave na najpomembnejšo sezono so potekale dobro, pravi, a ne povsem brezhibno. "Mislim, da je bilo v redu. Solidno. Tako kot pred vsemi prejšnjimi sezonami. Nič nismo spreminjali. Mislim, da smo dobro trenirali. Vse je šlo po načrtu. Mogoče je bil september malce kaotičen zaradi vseh teh medijskih obveznosti, snemanj za sponzorje in podobnih reči. Zdi se mi, da je tega pred olimpijsko sezono še toliko več." Nekaj treninga je izgubila tudi zaradi manjših zdravstvenih težav.

"V reprezentanci je bilo nekaj teh težav, od prehladov, vročine in tako naprej. Jaz lahko rečem, da sem imela težave z zobmi. Morala sem odstraniti modrostni zob. Ni bilo prijetno, tako da sem imela deset dni prisilnega počitka. Res si nisem upala nič kaj preveč migati, ker so me nekateri prestrašili, da je treba počivati. Drugi so mi sicer govorili, da ni treba, ampak sem bila raje previdna in počivala. Zdaj nadaljujemo tam, kjer smo končali. Mislim, da je bila forma dovolj v redu, in mogoče mi je ta počitek nazadnje celo koristil," je opisala zadnje mesece priprav, ki jih je glavni trener Janez Marič oplemenitil z nekaj višinskimi kampi.

Streljanja se še nikoli ni tako bala

V prejšnji zimi se je dvakrat prebila na oder za zmagovalke. Foto: Grega Valančič Poleti pa Anamarija Lampič ni samo trenirala, konec avgusta je bila namreč povabljena tudi na prestižno mestno rolkarsko tekmo v Dresdnu. "Dresden je bil spektakularen in bila sem počaščena, da sem bila sploh povabljena med vsemi temi dobrimi dekleti, ki bi lahko bila tam, pa niso bila. Ampak strelsko pa res ni bilo v redu. Daleč, daleč od tega! Tista tekma je prišla po treh tednih priprav na višini, bila sem psihično in fizično utrujena, vseeno pa je bila to dobra izkušnja. Veliko gledalcev, nekaj posebnega. Zelo nenavadno strelišče, ki je umetno postavljeno na nekakšnem podestu, in dejansko je bilo streljanje zame kar velik izziv. Prvič sem streljala na takšnem podestu, kjer so se čutile vse te vibracije. Pravzaprav sem že na nastrelitvi videla, da tole pa ne bo dobro. Bilo me je kar malo strah. V resnici me še nikoli ni bilo tako strah in nazadnje se je izkazalo, da je bil strah upravičen," se je v smehu spomnila tekme, na kateri je z osmimi zgrešenimi streli zasedla osmo mesto. "Nekako sem to prestala in mi je na koncu še kar v redu, čeprav rezultat res ni bil dober," je dodala.

Rolk ne ljubi, veliko raje ima sneg in občutek drsenja

Pred slabima dvema tednoma je nastopila tudi na ekshibicijski tekmi v Münchnu. Spet na tekaških rolkah, ki ji niso najbolj pri srcu. "Rolke meni res niso ravno … Vsekakor niso moja močna stran. Na njih nisem ravno slaba, imam pa veliko, veliko raje sneg in občutek drsenja," je povedala. Na tej tekmi je zgrešila pet strelov in tekmovanje končala na devetem mestu. Zima in sneg bosta druga zgodba, se veseli. Na prve prave tekme ji ne bo več treba čakati prav dolgo, sezona svetovnega pokala se namreč začenja že 29. novembra v Östersundu na Švedskem.

