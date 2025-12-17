Carlos Alcaraz, prvi teniški igralec sveta, je na družbenih omrežjih sporočil, da prekinja sodelovanje z dolgoletnim trenerjem Juanom Carlosom Ferrerom. Ta ga je tudi vodil do največjih uspehov v karieri.

Juan Carlos Ferrero in Carlos Alcaraz sta sodelovala sedem let. Foto: Guliverimage

Zelo težko mi je napisati to objavo… Po več kot sedmih letih skupnega dela sva se z Juankijem odločila, da zaključiva najino skupno pot kot trener in igralec," je uvodoma zapisal in se mu ob tem zahvalil, da je njegove sanje spremenil v resničnost.

"Na to pot sva stopila, ko sem bil še fant in ves ta čas si me spremljal na izjemnem potovanju. Tako na igrišču kot zunaj njega. V vsakem koraku s tabo sem užival. Prišla sva do vrha in čutim, da če so se morale najine športne poti raziti, se je to moralo zgoditi prav tam zgoraj. Na mestu, za katerega sva vedno delala in h kateremu sva vedno stremela."

"Toliko spominov mi prihaja na misel, da bi bilo nepravično izpostaviti le enega. Pomagal si mi rasti kot športniku, a predvsem kot človeku. In nekaj, kar mi pomeni res veliko: Užival sem v procesu. Zdaj prihajajo časi sprememb za oba, nove pustolovščine in novi projekti. A prepričan sem, da se jih bova lotila na pravi način … Iz srca ti želim vse najboljše v vsem, kar prihaja. Ostajam miren, ker vem, da nisva ničesar zadržala zase in da sva drug drugemu dala vse."

Skupaj sta pisala velike uspehe

Carlos Alcaraz je pod vodstvom 45-letnega španskega trenerja osvojil šest naslovov na turnirjih za grand slam. Dvakrat je zmagal na OP Francije, Wimbledonu in OP ZDA, ob tem pa je več kot 50 tednov preživel na vrhu lestvice ATP. Septembra leta 2022 je postal najmlajši igralec v zgodovini ATP, ki se je povzpel na prvo mesto. Ta odločitev pa je marsikoga pustila odprtih ust.

V zadnji sezoni je 22-letni teniški zvezdnik zmagal dva turnirja za grand slam (OP Francije, OP ZDA), skupno pa je zmagal na osmih turnirjih, s tem pa tudi sezono končal na prvem mestu.

Juan Carlos Ferrero Foto: Guliverimage

"Želel bi si, da bi lahko nadaljevala"

Na družbenih omrežjih se je oglasil tudi Juan Carlos Ferrero, ki se je za izkušnje in sodelovanje zahvalil tako Carlosu kot celi ekipi in ob tem poudaril, da je bilo v vseh teh letih veliko garanja, zaupanja in nepozabnih trenutkov. "Želel bi si, da bi lahko nadaljeval. Prepričan sem, da se lepi spomini in dobri ljudje vedno znova najdejo in se njihove poti spet križajo," je zapisal Ferrero.

