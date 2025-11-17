Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
17. 11. 2025,
8.23

Osveženo pred

59 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
tenis Bor Artnak Jannik Sinner Carlos Alcaraz ATP lestvica

Ponedeljek, 17. 11. 2025, 8.23

59 minut

ATP lestvica, 17. november

Carlos Alcaraz številka 1 v sezoni

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Carlos Alcaraz | Carlos Alcaraz je sezono končal kot števila ena moškega tenisa. | Foto Reuters

Carlos Alcaraz je sezono končal kot števila ena moškega tenisa.

Foto: Reuters

Španec Carlos Alcaraz je teniško sezono 2025 končal kot številka 1 na svetu. Italijan Jannik Sinner pa je za tolažbo v nedeljo ubranil naslov na sklepnem turnirju sezone v domačem Torinu, ko je v finalu ugnal prav Alcaraza.

"To je neverjetna sezona ... Letos sem se štirikrat uvrstil v finale turnirjev za grand slam, prišel sem, zmagal tukaj, imel veliki niz zmag na koncu leta, to je neverjetno," je Sinner po zmagi povedal novinarjem.

"Ampak predvsem se počutim bolje kot lani, mislim, da je to najpomembnejše. Vse je del procesa. Vedno pravim in verjamem, da če vztrajaš pri delu in se trudiš biti boljši igralec, bodo rezultati prišli. Letos je bilo tako," je dodal 24-letni Italijan.

Sinnerjeva zmaga je bila njegova druga nad Alcarazom letos in pomemben trenutek, potem ko je izgubil mesto svetovne številke 1 ob koncu leta proti Špancu, ki je letos osvojil osem turnirjev in svoj izkupiček na turnirjih za grand slam povišal na šest.

Jannik Sinner | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Alcaraz je obžaloval nekaj zamujenih priložnosti v ključnih trenutkih tesnega finala med najboljšima igralcema na svetu, saj ga je bekend pustil na cedilu.

"Trenutno imam v mislih nekaj točk in nekaj udarcev. Na primer, bekend volej, ki sem ga zgrešil. Zgrešil sem nekaj udarcev in nad tem sem res razočaran," je dejal Alcaraz, ki si je že pred finalom zagotovil mesto številka 1 na svetu.

Številka 3 in 4 ostajata Nemec Alexander Zverev in Srb Novak Đoković, na peto mesto pa je po uspešnem nastopu v Torinu napredoval mladi Kanadčan Felix Auger-Alliasime.

Najboljši Slovenec na svetovni lestvici Bor Artnak je padel za 34 mest in je s 498. mestom za las ostal znotraj prve petstoterice igralcev.

Lestvica ATP (17. november):

  1.   (1.) Carlos Alcaraz (Špa)           12.050 točk
  2.   (2.) Jannik Sinner (Ita)            11.500
  3.   (3.) Alexander Zverev (Nem)           5160
  4.   (4.) Novak Đoković (Srb)              4830
  5.   (8.) Felix Auger-Aliassime (Kan)      4245
  6.   (6.) Taylor Fritz (ZDA)               4135
  7.   (7.) Alex De Minaur (Avs)             4135
  8.   (9.) Lorenzo Musetti (Ita)            4040
  9.   (6.) Ben Shelton (ZDA)                3970
 10.  (10.) Jack Draper (VBr)                2990
...
498. (464.) Bor Artnak (Slo)                   86
575. (568.) Filip Jeff Planinšek (Slo)         66
...

Jannik Sinner Laila Hasanović
Sportal Sinner v zadnji poslastici leta pokvaril načrte Alcarazu
Carlos Alcaraz
Sportal Brez presenečenj: za naslov v Torinu Alcaraz in Sinner
Felix Auger-Aliassime
Sportal Sinner dobil še tretji dvoboj, zadnji finalist Auger-Aliassime
Lorenzo Musetti
Sportal Po Sinnerju Davisov pokal odpovedal še Musetti
 
tenis Bor Artnak Jannik Sinner Carlos Alcaraz ATP lestvica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.