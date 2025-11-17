Carlos Alcaraz številka 1 v sezoni

Španec Carlos Alcaraz je teniško sezono 2025 končal kot številka 1 na svetu. Italijan Jannik Sinner pa je za tolažbo v nedeljo ubranil naslov na sklepnem turnirju sezone v domačem Torinu, ko je v finalu ugnal prav Alcaraza.

"To je neverjetna sezona ... Letos sem se štirikrat uvrstil v finale turnirjev za grand slam, prišel sem, zmagal tukaj, imel veliki niz zmag na koncu leta, to je neverjetno," je Sinner po zmagi povedal novinarjem.

"Ampak predvsem se počutim bolje kot lani, mislim, da je to najpomembnejše. Vse je del procesa. Vedno pravim in verjamem, da če vztrajaš pri delu in se trudiš biti boljši igralec, bodo rezultati prišli. Letos je bilo tako," je dodal 24-letni Italijan.

Sinnerjeva zmaga je bila njegova druga nad Alcarazom letos in pomemben trenutek, potem ko je izgubil mesto svetovne številke 1 ob koncu leta proti Špancu, ki je letos osvojil osem turnirjev in svoj izkupiček na turnirjih za grand slam povišal na šest.

Foto: Guliverimage

Alcaraz je obžaloval nekaj zamujenih priložnosti v ključnih trenutkih tesnega finala med najboljšima igralcema na svetu, saj ga je bekend pustil na cedilu.

"Trenutno imam v mislih nekaj točk in nekaj udarcev. Na primer, bekend volej, ki sem ga zgrešil. Zgrešil sem nekaj udarcev in nad tem sem res razočaran," je dejal Alcaraz, ki si je že pred finalom zagotovil mesto številka 1 na svetu.

Številka 3 in 4 ostajata Nemec Alexander Zverev in Srb Novak Đoković, na peto mesto pa je po uspešnem nastopu v Torinu napredoval mladi Kanadčan Felix Auger-Alliasime.

Najboljši Slovenec na svetovni lestvici Bor Artnak je padel za 34 mest in je s 498. mestom za las ostal znotraj prve petstoterice igralcev.