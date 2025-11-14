Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Po Sinnerju Davisov pokal odpovedal še Musetti

Lorenzo Musetti ne bo igral.

Lorenzo Musetti ne bo igral.

Foto: Guliverimage

Kapetan italijanske moške teniške reprezentance Filippo Volandri je moral znova poseči v sestavo ekipe, ki bo prihodnji teden igrala na zaključnem turnirju Davisovega pokala v Bologni. Potem ko je že pred tedni nastop odpovedal Jannik Sinner, se je zdaj nastopu odpovedal tudi Lorenzo Musetti.

Namesto Lorenza Musettija bo zaigral 45. igralec sveta Lorenzo Sonego. Ob njem bosta za Italijo, ki brani naslov, med posamezniki nastopila še Flavio Cobolli in finalist Wimbledona 2021 Matteo Berrettini, v dvojicah pa bosta igrala Andrea Vavassori in Simone Bolelli.

Jannik Sinner in Musetti sta Italiji pomagala do naslovov v Davisovem pokalu v letih 2023 in 2024.

Italija bo letos na zaključnem turnirju v četrtfinalu igrala z Avstrijo. Preostali četrtfinalni pari so Francija - Belgija, Španija - Češka in Argentina - Nemčija.

Zaključni turnir bo med 18. in 23. novembrom.

