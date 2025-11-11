Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

11. 11. 2025,
9.18

1 ura, 28 minut

Torek, 11. 11. 2025, 9.18

1 ura, 28 minut

Priporoča igranje z manjšimi teniškimi loparji

Toni Nadal z revolucionarno idejo

STA

Toni Nadal | Toni Nadal priporoča igranje z manjšimi teniškimi loparji. | Foto Guliverimage

Toni Nadal priporoča igranje z manjšimi teniškimi loparji.

Foto: Guliverimage

Toni Nadal, stric in nekdanji trener španskega teniškega igralca Rafaela Nadala, še naprej ostaja zagovornik revolucionarne spremembe ključnega rekvizita v tem vrhunskem profesionalnem športu. Ponovil je zamisel o zmanjšanju velikosti loparjev. To bi izboljšalo zabavno vrednost športa, ki je po njegovem mnenju postal igra "kdo udari najmočneje".

"Mnogi se morda ne strinjajo, toda poglavitna 'težava' je, da žogica potuje vedno hitreje. Poškodb ne povzroča število odigranih tekem, temveč intenzivnost in sila udarcev. Taktičnih igralcev, kot sta Federico Coria ali Gaston Gaudio, skoraj ni več," je Nadal povedal v intervjuju za italijanski časnik Gazzetta dello Sport, ki ga povzema poljska tiskovna agencija Pap.

Opozoril je, da je sodobni tenis odvisen od tega, kdo udari najmočneje. Pogoste spremembe smeri, da bi prestregli žogico in jo udarili s polno silo, škodujejo telesu. To je po njegovem mnenju običajno vzrok za poškodbe. Zato bi bili manjši loparji dobra rešitev.

"V drugih športih so že spremenili pravila z namenom povečati doživetje in ustvariti spektakel," je pripomnil.

Kot primer je navedel "evolucijo nogometa", postopen razvoj tega športa, ko so po svetovnem prvenstvu leta 1990 v Italiji uvedli pravila, ki so med drugim prepovedovala vratarjem lovljenje žoge po podaji soigralca z nogo, tri točke za zmago, kar je vodilo do bolj napadalne igre, ter rdeče kartone in izključitev po dveh rumenih kartonih.

"To je vodilo do ogromne evolucije nogometa, saj si prej na primer lahko nenehno izvajal prekrške nad denimo Maradono brez posledic," se je spomnil.

Po njegovem mnenju pa se svetovne teniške avtoritete ne bodo odločile za radikalne spremembe, saj jih zanimajo predvsem najboljši igralci.

Ob nečaku Rafaelu Nadalu je njegov nekdanji učenec tudi Kanadčan Felix Auger-Aliassime, ki trenutno igra na finalnem turnirju sezone ATP v Torinu. Trener je omenil tudi, zakaj njegov nečak še nikoli ni zmagal na turnirju.

"Prvič, ker finalnega turnirja nikoli niso igrali na peščenih igriščih," se je pošalil in dodal: "Ampak resno, Rafael je vedno dobro igral na vsaki podlagi, a je sezono skoraj vselej končal zelo fizično izčrpan."

