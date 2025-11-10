Ko je Elena Ribakina osvojila najvišjo nagrado v zgodovini ženskega tenisa, je sledil precej neroden položaj, saj se Kazahstanka ni želela fotografirati s Portio Archer, direktorico WTA. S tem je teniška igralka dvignila kar precej prahu.

V soboto se je v Savdski Arabiji v Rijadu končal zaključni turnir, ko sta se v velikem finalu pomerili Elena Ribakina in Arina Sabalenka. Po zanimivem dvoboju je slavila prva, na podelitvi pa se je zgodil incident. Igralci se na podelitvi ponavadi fotografirajo z vsemi pomembnimi osebami in s tem Ribakina ni imela težav. A ko je na igrišče stopila Portia Archer, direktorica združenja WTA, se je trenutno peta igralka sveta umaknila nekaj metrov stran. 26-letno teniško igralko so pozvali, naj se pridruži fotografiranju, a je to zavrnila in nakazala, naj nadaljujejo brez nje.

Ni želela razkriti razloga, a je ta jasen

Na tiskovni konferenci so jo vprašali, zakaj se ni želela fotografirati. Novinarjem je odgovorila, da želi razlog obdržati zase, a širši javnosti je znano, da napetosti med njo in WTA izvirajo iz suspenza njenega hrvaškega trenerja Stefanova Vukova, ki naj bi jo zlorabil.

Ribakina je po njunem sporu Vukova sprva odslovila in za trenerja najela Gorana Ivaniševića. A njuno sodelovanje je trajalo zelo kratek čas. V ekipo je znova vpoklicala Vukova, ki pa ga je WTA za 12 mesecev suspendiralo. Portia Archer je bila ob tej razsodbi zelo kritična in izjavila, da je očitno, da sta imela igralka in trener zelo slab odnos in da je to v nasprotju z varnim okoljem. Vukov se je na razsodbo pritožil in avgusta letos so ga oprostili.

Elana Ribakina pred turnirjem ni veljala za glavno favoritinjo.

Pogovorov očitno ni bilo

Kljub temu imata Ribakina in WTA še naprej slabe odnose, kar dokazuje incident v Savdski Arabiji. Na tiskovni konferenci so jo vprašali, ali so imeli pogovore, s katerimi bi lahko zgladili odnose. "Mislim, da vsi opravljamo svoje delo. Imeli smo priložnost, da se pogovorimo, vendar se to na koncu ni zgodilo. Tako da vsak opravlja svoje naloge in mislim, da bo tako tudi ostalo."

Rekordna nagrada

Ob vsem tem je imela zmagovalka Wimbledona iz leta 2022 tudi veliko razlogov za veselje. Poleg zmage na prestižnem turnirju je dobila tudi rekordno vsoto denarja. Prejela je ček v višini 5,235 milijona ameriških dolarjev (4,5 milijona evrov), kar je zgodovinska nagrada v ženskem tenisu. Sama je dejala, da ni pričakovala tako dobrega rezultata. "No, to je zagotovo ogromen znesek. Iskreno, o tem sploh nisem veliko razmišljala, ampak seveda je to nekaj izjemnega. Z ekipo, družino in vsemi skupaj bomo to zagotovo lepo proslavili," je povedala Ribakina, ko so jo vprašali, ali je kaj razmišljala o vrtoglavi nagradi.

Not cool, Aryna Sabalenka. Not cool.



Sabalenka spet ni dobro prenesla poraza

Če smo na eni strani videli veliko veselje Kazahstanke, pa Sabalenka ni ravno dobro sprejela poraza. Belorusinja je že večkrat pokazala, da težko prenaša poraze, in tudi tokrat ni bilo nič drugače. Po porazu so jo premagale solze in ob tem je dejala, da "tudi palica enkrat na leto ustreli". S tem je želela povedati, da je njena nasprotnica zadela tudi tisto, česar običajno ne.

