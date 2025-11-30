Slovenske krvnice čaka derbi za vrh skupine

Nedeljsko dogajanje na SP v rokometu za ženske prinaša tekme drugega kroga v skupinah E in F, v skupinah C in D pa bomo spremljali srečanja zadnjega kroga, ki bodo že dala odgovore na to, katere reprezentance bodo napredovale v glavni del. Derbi se obeta v skupini C, kjer se bosta za prvo mesto udarili Nemčija in Srbija, ki je pot na SP preprečila slovenski izbrani vrsti.

Po tri najboljše reprezentance iz vseh osmih skupin bodo napredovale v glavni del tekmovanja, zadnjeuvrščene pa bodo nastopile v predsedniškem pokalu za uvrstitev od 25. do 32. mesta.

V glavnem delu tekmovanju se bodo vse prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vseh štirih skupin uvrstile v četrtfinale, nato pa nastopijo tekme na izločanje. Odločilne tekme, obe polfinalni ter tekmi za prvo in tretje mesto, bodo med 12. in 14. decembrom v Rotterdamu.

SP v rokometu, 5. dan:

Nedelja, 30. november:

Lestvica:

Preberite še: