A. Ž.

29. 11. 2025,
15.39

Sobota, 29. 11. 2025, 15.39

23 minut

Pogrešano avstrijsko vplivnico našli mrtvo. To je za zdaj znano.

Stefanie P. izginula vplivnica | Foto Instagram/posnetek zaslona

Foto: Instagram/posnetek zaslona

Aretirani slovenski državljan Patrik M. je priznal dejanje in policiste pripeljal k truplu avstrijske vplivnice Stefanie P., piše Kronen Zeitung. Njeno truplo je Patrik M. zakopal v Sloveniji, in sicer v gozdu v okolici Majšperka. Več o zločinu bodo avstrijski in slovenski preiskovalci povedali v nedeljo na skupni novinarski konferenci v Gradcu.

Slovenski državljan Patrik M., ki ima stalno prebivališče v Avstriji, je bil nekdanji fant 32-letne avstrijske vplivnice Stefanie P. iz Gradca. V Sloveniji ga je aretirala slovenska policija in ga v petek izročila avstrijskim oblastem. Osumljenca so takoj zaslišali in med tem zaslišanjem je prvič prekinil molk. Izrazil je pripravljenost za sodelovanje in preiskovalce pripeljal do trupla vplivnice.

Patrik naj bi zadavil Stefanie

Enaintridesetletnik naj bi Stefanie P. zadavil, njeno truplo zatlačil v kovček in jo pokopal v gozdu v Sloveniji. Okoliščine tega grozljivega zločina ostajajo nejasne.

Njegov brat in očim sta bila v četrtek že aretirana in sta v priporu v Gradcu, še piše Kronen Zeitung.

Policijska uprava Maribor je sporočila, da so danes popoldne v okolici Majšperka v gozdu našli truplo ženske, za katero je bilo ugotovljeno, da je bila pogrešana na območju Avstrije. Kriminalisti PU Maribor so že opravili ogled kraja kaznivega dejanja, pri katerem sta bila navzoča dežurni preiskovalni sodnik in dežurni državni tožilec.

Kaj pravi avstrijska policija

Avstrijska policija je sporočila, da je 31-letni osumljenec vse priznal in da je slovenska policija danes našla truplo ženske, ki je bila pogrešana od nedelje.

Več informacij o tem primeru bo objavljenih v nedeljo, 30. novembra, ob 10. uri na skupni novinarski konferenci, ki jo bodo organizirali preiskovalci iz avstrijske dežele Štajerske in Slovenije ter državno tožilstvo v Gradcu. Novinarska konferenca bo na sedežu štajerske deželne policije.

Avstrijski policisti medije še obveščajo, da dodatnih podrobnosti ni mogoče razkriti vnaprej.

