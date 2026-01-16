Petrokina evropska prvakinja, Lovrenčič 22.

Slovenska umetnostna drsalka Julija Lovrenčič je na evropskem prvenstvu v Sheffieldu po današnjem prostem programu osvojila končno 22. mesto. Naslov prvakinje si je zagotovila Estonka Nina Petrokina.

Devetnajstletna Blejka je v kratkem programu z oceno 51,71 točke osvojila 21. mesto in se tako prebila med 24 drsalk, ki so se danes predstavile še drugič.

Nastopila je v prvi skupini, za program dobila oceno 88,99, skupno pa je s 140,70 točke pristala na 22. mestu.

Za mlado slovensko drsalko je letošnji nastop na EP tretji v karieri, lani je prav tako prišla do prostega programa in tekmovanje prav tako končala na 22. mestu, leto prej pa je bila 30.

Najboljša v kratkem programu je bila branilka naslova z lanskega prvenstva v Tallinnu 21-letna Estonka Niina Petrokina (70,61 točke) pred dobitnico bronastih kolajn na zadnjih dveh EP 19-letno Belgijko Nino Pinzarrone ter 18-letno italijansko prvakinjo Anno Pezzetta (64,85).

Na vrhu je na koncu ostala Petrokina, ki je zbrala 216,14 točke. Belgijka Loena Hendrickx je s seštevkom 191,26 točke prišla do srebrne medalje, Italijanka Lara Naki Gutmann pa je s 186,87 končala na tretjem. Brez medalje sta ostali Pinzarrone na četrtem mestu in Pezzetta na osmem.

Manj uspešen kot Lovrenčič je bil v moški konkurenci David Sedej. V kratkem programu je s 46,18 točke osvojil zadnje, 29. mesto in tako končal nastope. Kratki program so v moški konkurenci sicer najbolje opravili Gruzijec Nika Egadze z 91,28 točke ter estonska brata Aleksandr Selevko z 88,71, srebrn na EP 2024, in Mihail Selevko z 88,28. Prosti program bo na vrsti v soboto.

