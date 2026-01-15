Sedej EP končal po kratkem programu

Slovenski umetnostni drsalec David Sedej je na evropskem prvenstvu v Sheffieldu v kratkem programu s 46,18 točke osvojil zadnje, 29. mesto in tako končal nastope.

Dvajsetletni Sedej, ki je skoraj za 20 točk zaostal za 24. mestom, ki je še vodilo v sobotni prosti program, je pred tem trikrat nastopil na EP, lani je bil v Estoniji 28., predlani 32., leta 2023 pa tudi 29.

Kratki program so v moški konkurenci sicer najbolje opravili Gruzijec Nika Egadze z 91,28 točke ter estonska brata Aleksandr Selevko z 88,71, srebrn na EP 2024, in Mihail Selevko z 88,28. Branilec naslova, Švicar Lukas Britschgi, je šesti z 82,12, lanski podprvak, Italijan Nikolaj Memola, pa je deseti (77,77).

Že v sredo pa je svoj nastop v kratkem programu opravila Julija Lovrenčič, ki se je prebila v petkov prosti program. Devetnajstletna Blejka je v kratkem programu z drobno napako in oceno 51,71 točke osvojila 21. mesto.

Najboljša v kratkem programu je bila branilka naslova z lanskega prvenstva v Tallinnu, 21-letna Estonka Niina Petrokina (70,61 točke), pred dobitnico bronastih kolajn na zadnjih dveh EP, 19-letno Belgijko Nino Pinzarrone, ter 18-letno italijansko prvakinjo Anno Pezzetta (64,85).