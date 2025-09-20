Julija Lovrenčič brez olimpijskih iger 2026

Slovenska umetnostna drsalka Julija Lovrenčič je v Pekingu v kvalifikacijah za nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Cortini in Milanu zasedla 14. mesto. S tem je ostala brez olimpijske vozovnice, ki si jo je priborilo najboljših pet drsalk.

Devetnajstletna Blejka je bila že po petkovem kratkem programu 12. med 25 tekmovalkami z 51,94 točke, za prvo peterico pa je zaostajala dobrih sedem točk.

V prostem programu je danes zbrala 88,07 točke, kar je bilo dovolj za 16. mesto v tem delu tekmovanja, skupno pa je zasedla 14. mesto s 140,01 točke.

Slavila je Rusinja Adelija Petrosjan (209,63) pred Gruzijko Anastasijo Gubanovo (206,23) in Belgijko Loeno Hendrickx (204,96). Olimpijski vozovnici sta prejeli še Rusinja Viktorija Safonova (181,91) in Kitajka Zhang Ruiyang (179,76).

Slovenija tako ostala pri doslej štirih drsalnih olimpijcih. To so bili Luka Klasinc, Mojca Kopač, Gregor Urbas in Teodora Poštič, ki je kot zadnja Slovenka na OI nastopila leta 2010 v Vancouvru.