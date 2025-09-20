Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
20. 9. 2025,
16.11

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Milano Cortina 2026 umetnostno drsanje Julija Lovrenčič

Sobota, 20. 9. 2025, 16.11

1 ura, 8 minut

Umetnostno drsanje

Julija Lovrenčič brez olimpijskih iger 2026

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Julija Lovrenčič, SP Boston | Julija Lovrenčič je ostala brez nastopa na OI. | Foto Reuters

Julija Lovrenčič je ostala brez nastopa na OI.

Foto: Reuters

Slovenska umetnostna drsalka Julija Lovrenčič je v Pekingu v kvalifikacijah za nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Cortini in Milanu zasedla 14. mesto. S tem je ostala brez olimpijske vozovnice, ki si jo je priborilo najboljših pet drsalk.

Devetnajstletna Blejka je bila že po petkovem kratkem programu 12. med 25 tekmovalkami z 51,94 točke, za prvo peterico pa je zaostajala dobrih sedem točk.

V prostem programu je danes zbrala 88,07 točke, kar je bilo dovolj za 16. mesto v tem delu tekmovanja, skupno pa je zasedla 14. mesto s 140,01 točke.

Slavila je Rusinja Adelija Petrosjan (209,63) pred Gruzijko Anastasijo Gubanovo (206,23) in Belgijko Loeno Hendrickx (204,96). Olimpijski vozovnici sta prejeli še Rusinja Viktorija Safonova (181,91) in Kitajka Zhang Ruiyang (179,76).

Slovenija tako ostala pri doslej štirih drsalnih olimpijcih. To so bili Luka Klasinc, Mojca Kopač, Gregor Urbas in Teodora Poštič, ki je kot zadnja Slovenka na OI nastopila leta 2010 v Vancouvru.

Bojan Makovec
Sportal Veliko olimpijsko priznanje za dobro znan slovenski glas
Eva Pinkelnig
Sportal Šokantna diagnoza za skakalno šampionko po grdem padcu
Milano Cortina 2026 umetnostno drsanje Julija Lovrenčič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.