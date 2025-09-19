Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Petek,
19. 9. 2025,
9.28

Osveženo pred

33 minut

križne vezi poškodba koleno Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano zimske olimpijske igre Eva Pinkelnig

Petek, 19. 9. 2025, 9.28

Poškodba Eve Pinkelnig v Predazzu

Črn scenarij se je uresničil: Eva Pinkelnig ob olimpijske sanje

Avtor:
J. L.

Eva Pinkelnig | Velika smola Eve Pinkelnig ob padcu na olimpijski skakalnici v Predazzu. | Foto Guliverimage

Velika smola Eve Pinkelnig ob padcu na olimpijski skakalnici v Predazzu.

Foto: Guliverimage

Ena najizkušenejših skakalk v svetovni karavani Eva Pinkelnig je na poletnem Grand Prixu v Predazzu doživela grozljiv padec. Narava poškodbe, ob padcu si je strgala sprednje križne vezi in poškodovala oba meniskusa, je tako hude narave, da ne bo nastopila na olimpijskih igrah prihodnje leto. Tragedija je še toliko hujša, ker se je padec zgodil prav na olimpijski skakalnici.

Avstrijska smučarska zveza (ÖSV) je dan po nesreči v olimpijskem Predazzu potrdila najhujši scenarij 37-letni Evi Pinkelnig. "Večerni pregled z magnetno resonanco v zasebni kliniki Hochrum je razkril, da si je Eva Pinkelnig pri padcu strgala sprednjo križno vez ter si poškodovala oba meniskusa v levem kolenu. Prisotna je tudi poškodba hrustanca," so zapisali v izjavi za javnost. Kirurški poseg je predviden že za danes.

Eva Pinkelnig padec
Sportal Drama šampionke: v solzah po padcu, Avstrijci se bojijo najhujšega scenarija #video

Olimpijskih sanj je konec. V zraku vprašanje glede kariere.

Do nesreče je prišlo v finalni seriji poletnega Grand Prixa na generalki za olimpijske igre v Predazzu. Ob doskoku je izgubila ravnotežje, padla in drsela po izteku. Takoj se je zagrabila za koleno, iz njenih ust pa so se slišali kriki bolečine, ki so pretresli vse prisotne.

Padec Eve Pinkelnig

Reševalci in zdravstveno osebje so ji nemudoma priskočili na pomoč in jo oskrbovali več minut kar na prizorišču. Po dolgotrajni pomoči so jo s kraja odpeljali, s čimer so se začela ugibanja o resnosti poškodbe, ki so se zdaj žal potrdila.

V zraku je tudi vprašanje o nadaljevanju kariere 37-letne avstrijske skakalne zvezdnice.

Nika Prevc
Sportal Nika Prevc podrla rekord skakalnice v Predazzu, hud padec Avstrijke
križne vezi poškodba koleno Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano zimske olimpijske igre Eva Pinkelnig
