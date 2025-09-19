Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Drama Eve Pinkelnig: v solzah po padcu, Avstrijci se bojijo najhujšega scenarija

Eva Pinkelnig se je huje poškodovala na olimpijski generalki.

Foto: Guliverimage

Eva Pinkelnig se je huje poškodovala na olimpijski generalki.

Foto: Guliverimage

Velik udarec za avstrijsko skakalno junakinjo Evo Pinkelnig. Med uradno generalko v Predazzu, kjer bodo februarja 2026 potekale skakalne tekme na olimpijskih igrah, je doživela grozljiv padec in po prvih informacijah utrpela hujšo poškodbo kolena. Govori se o strganih križnih vezeh, kar bi pomenilo konec njenih olimpijskih ambicij in morda celo predčasen konec kariere pri 37 letih.

V nasprotju z avstrijskim skakalnim taborom so imeli razlog za zadovoljstvo v slovenskem. Slovenska skakalna šampionka Nika Prevc je v Predazzu v Italiji na srednji napravi na generalki za zimske olimpijske igre za Kanadčanko Abigail Strate osvojila drugo mesto, medtem ko je po prvi seriji vodila. Nika Vodan je bila osma.

Padec Eve Pinkelnig

Pinkelnig se je zgrabila za koleno in kričala od bolečin

Temni oblaki pa so se zgrnili nad avstrijsko ekipo. Legendarna skakalka Eva Pinkelnig je bila po prvi seriji na 10. mestu, v finalu pa ob pristanku izgubila ravnotežje, nerodno pristala in nato drsela še nekaj metrov. Takoj se je zgrabila za koleno in kričala od bolečin.

Nika Prevc
Reševalci in člani ekipe so nemudoma prihiteli na pomoč. Več minut so jo oskrbovali na kraju padca, nato pa jo previdno prepeljali v bolnišnico, kjer bodo natančni pregledi pokazali razsežnost poškodbe. "Upamo na najboljše, a bojimo se najslabšega," so bili kratki v avstrijski reprezentanci.

Črn scenarij bi pomenil konec sezone, morda tudi bogate kariere

Če bi se izkazalo, da si je zares strgala križne vezi, bi to pomenilo konec sezone, še preden se je sploh začela, saj je po rekonstrukciji tovrstnih kolenskih vezi potrebna več kot poletna rehabilitacija.

Kaj poškodba pomeni za kariero Eve Pinkelnig? Foto: Guliverimage

Olimpijske igre v Predazzu bi bile tako zanjo že izgubljene, govori pa se, da bi ob črnem scenariju 37-letna skakalka lahko celo končala bogato športno pot.

