Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je v italijanskem Predazzu na generalki na srednji napravi za zimske olimpijske igre 2026 po vodstvu v prvi seriji poletne velike nagrade končala na drugem mestu za Kanadčanko Abigail Strate. Slovenski uspeh je z osmim mestom dopolnila Nika Vodan. Tekmo je žal zaznamoval tudi hud padec Avstrijke Eve Pinkelnig.

Skakalke so se z olimpijsko skakalnico v Predazzu spoznale zelo hitro, saj je bil pred tekmo na sporedu le en skok za trening, še ta pa se je začel s precejšnjo zamudo zaradi neugodnega vetra. Tekmovanje je nato potekalo tekoče, veter je skakalkam pihal v hrbet.

Nika Prevc, ki je v prvi seriji postavila rekord prenovljene skakalnice s 104 metri, je v finalu pristala pri 98 metrih in zbrala 253,0 točke. Nove zmage v tem poletju se je razveselila Kanadčanka Abigail Strate s 103,5 in 102,5 m ter 258,8 točkami, tretje mesto pa je zasedla Japonka Juka Seto z 98,5 in 103 m ter 244,9 točke.

Eva Pinkelnig padla in si poškodovala koleno Tekmo v Predazzu je žal zaznamoval tudi hud padec Avstrijke Eve Pinkelnig. 37-letna skakalka je v finalnem nastopu pri doskoku izgubila ravnotežje, padla in se v bolečinah prijela za levo koleno. Ausgerechnet bei der Generalprobe für die Olympischen Winterspiele im kommenden Februar hat sich Österreichs Super-Adler Eva Pinkelnig bei einem Sturz wahrscheinlich eine schwere Verletzung zugezogen. https://t.co/nXwiJe6vca pic.twitter.com/v3qgaBODf8 — Kronen Zeitung (@krone_at) September 18, 2025 Na prizorišču bližajočih se zimskih olimpijskih iger (2026) so odmevali njeni kriki. Tekma je bila za več minut prekinjena, Avstrijko, ki je po prvi seriji zasedala deseto mesto, pa bodo prepeljali na podrobnejše preiskave v bolnišnico v Innsbrucku.

V konkurenci 63 skakalk so štiri Slovenke ostale brez točk. Tinkara Komar je zasedla 37., Katra Komar, Maja Kovačič in Ema Klinec pa so se zvrstile od 46. do 49. mesta.

Nika Prevc v skupni razvrstitvi poletne velike nagrade zaseda drugo mesto. Za danes petouvrščeno Japonko Nozomi Marujama zaostaja še 40 točk.

Skakalke v petek čakata uradni trening in kvalifikacije na veliki skakalnici v Predazzu.