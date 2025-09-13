Zmagovalka posamične tekme poletne velike nagrade v Rasnovu je Japonka Juzuki Sato. Na odru za zmagovalke sta se ji pridružili rojakinja Nozomi Marujama in vodilna po prvi seriji Poljakinja Anna Twardosz. Med prvo šesterico je bilo pet Japonk. Od Slovenk, ki v Romuniji ne nastopajo v najmočnejši postavi, je najvišje, na 12. mestu, končala Tinkara Komar.

Romunski Rasnov je tretje prizorišče poletnega grand prixa. Večina reprezentanc tam ne nastopa z najmočnejšimi orožji, ki se bodo karavani pridružila prihodnji konec tedna, ko bodo preizkusili olimpijsko prizorišče v Predazzu. Nekatere ekipe (Nemke, Avstrijke) v Romunijo sploh niso odpotovale.

Okrnjeno konkurenco so tako najbolje izkoristile Japonke, pet jih je končalo med prvo šesterico. Zmagala je Juzuki Sato (91,5; 98 m), ki je za 0,7 točke ugnala rojakinjo Nozomi Marujamo (91,5; 96,5). Na najnižjo stopničko je skočila vodilna po prvi seriji, Poljakinja Anna Twardosz (93; 89,5).

Najvišje med tekmovalkami, na katere je računal Jurij Tepeš, je na 12. mestu končala Tinkara Komar. Foto: Aleš Fevžer

Slovenski trener Jurij Tepeš je v Romunijo odpeljal le eno članico A-ekipe, in sicer Katro Komar, priložnost pa so dobile še članice novoustanovljene B-ekipe, ki jo vodi Ožbej Mulec, in sicer Tinkara Komar, Jerica Jesenko, Lara Logar, ter članica mladinske ekipe Maja Kovačič.

Najvišje je posamično tekmo končala Tinkara Komar na 12. mestu, Katra Komar je bila 16., Kovačič 18., Jesenko 21., Logar pa 26.

Nika Prevc ostaja vodilna. Foto: Nordic Focus

Čeprav v Romuniji ne nastopa, Nika Prevc ostaja vodilna v seštevku poletnega grand prixa. Na vrhu ima pet točk prednosti pred Marujamo in 65 pred Abigail Strate.

V nedeljo sledi še ena posamična tekma.