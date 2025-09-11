Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
11. 9. 2025,
11.50

recept smučarski skoki Noriaki Kasai

Noriaki Kasai razkril skrivnosti neuničljivosti

Noriaki Kasai | Legendarni Noriaki Kasai je simbol neuničljivosti. | Foto Guliverimage

Legendarni Noriaki Kasai je simbol neuničljivosti.

Foto: Guliverimage

Legendarni japonski skakalec Noriaki Kasai, ki pri 53 letih še vedno nastopa v smučarskih skokih, bo 17. septembra izdal svojo prvo knjigo Pushing the Limits. V njej razkriva, kako mu posebne prehranske navade, trdo delo in nenavadni rituali – kot je potovanje z lastno vzmetnico – omogočajo, da že desetletja premaguje izzive starosti in ostaja simbol športne neuničljivosti.

Legendarni japonski skakalec Noriaki Kasai velja za fenomen v svetu športa. Osemkratni olimpijec je postal sinonim vztrajnosti, večne forme in premagovanja starosti.

"Ta legenda je s treningi in navadami, med katerimi je tudi tek, ohranila vrhunske sposobnosti in še vedno kljubuje letom. Vodi ga želja, da 'ne izgubi'," je zapisano na spletni strani založnika, ki bo knjigo izdal.

V knjigi so štiri glavna poglavja: Evolucija z rušenjem meja, Vrnitev v formo po padcih, Gradnja miselne moči za preseganje meja in Kako zgraditi telo brez omejitev.

O njem je z izbranimi besedami spregovoril slovenski trener Matjaž Zupan v Siolovi rubriki Prek meja, v kateri je razkril, kako je delati z japonskim velikanom, s katerim še vedno sodelujeta.

Brez kosila in zajtrka – skrivnost uspeha

Kasai je razkril svoje nenavadne metode pri prehrani. "Ne jem kosila," je povedal za President.jp. "Na začetku sem to počel, da bi izgubil težo, danes pa mi pomaga bolje spati. Energijo dobim iz riža in kruha zjutraj, opoldne pojem le solato. Med sezono, ko moram izgubiti več kilogramov, preskočim tudi zajtrk in spijem samo črno kavo. Včasih sem zvečer lačen, a želja po uspehu je močnejša od apetita."

Noriaki Kasai tudi pri 53 letih ostaja ikona smučarskih skokov. | Foto: Guliverimage Noriaki Kasai tudi pri 53 letih ostaja ikona smučarskih skokov. Foto: Guliverimage

Na potovanja z lastno vzmetnico

Kasai pa je zahteven tudi pri spanju. "S seboj vedno vzamem svojo posteljnino. V tujini so vzmetnice in vzglavniki premehki. Moja vzmetnica se lahko zvije, zato jo zlahka prevažam po Evropi, saj pogosto potujem z avtom. Zame je to nepogrešljiv sopotnik," je razkril Japonec.

Matjaž Zupan
Sportal Matjaž Zupan: skrivnosti Noriakija Kasaija in življenje na Daljnem vzhodu
Christian Kathol
Sportal Šokantno razkritje: niso grešili le Norvežani!
Stefan Horngacher
Sportal Stefan Horngacher se je obregnil ob kazen Norvežanov
