Noriaki Kasai razkril skrivnosti neuničljivosti

Legendarni japonski skakalec Noriaki Kasai, ki pri 53 letih še vedno nastopa v smučarskih skokih, bo 17. septembra izdal svojo prvo knjigo Pushing the Limits. V njej razkriva, kako mu posebne prehranske navade, trdo delo in nenavadni rituali – kot je potovanje z lastno vzmetnico – omogočajo, da že desetletja premaguje izzive starosti in ostaja simbol športne neuničljivosti.

"Ta legenda je s treningi in navadami, med katerimi je tudi tek, ohranila vrhunske sposobnosti in še vedno kljubuje letom. Vodi ga želja, da 'ne izgubi'," je zapisano na spletni strani založnika, ki bo knjigo izdal.

V knjigi so štiri glavna poglavja: Evolucija z rušenjem meja, Vrnitev v formo po padcih, Gradnja miselne moči za preseganje meja in Kako zgraditi telo brez omejitev.

O njem je z izbranimi besedami spregovoril slovenski trener Matjaž Zupan v Siolovi rubriki Prek meja, v kateri je razkril, kako je delati z japonskim velikanom, s katerim še vedno sodelujeta.

Brez kosila in zajtrka – skrivnost uspeha

Kasai je razkril svoje nenavadne metode pri prehrani. "Ne jem kosila," je povedal za President.jp. "Na začetku sem to počel, da bi izgubil težo, danes pa mi pomaga bolje spati. Energijo dobim iz riža in kruha zjutraj, opoldne pojem le solato. Med sezono, ko moram izgubiti več kilogramov, preskočim tudi zajtrk in spijem samo črno kavo. Včasih sem zvečer lačen, a želja po uspehu je močnejša od apetita."

Na potovanja z lastno vzmetnico

Kasai pa je zahteven tudi pri spanju. "S seboj vedno vzamem svojo posteljnino. V tujini so vzmetnice in vzglavniki premehki. Moja vzmetnica se lahko zvije, zato jo zlahka prevažam po Evropi, saj pogosto potujem z avtom. Zame je to nepogrešljiv sopotnik," je razkril Japonec.