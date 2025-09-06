Šokantno razkritje: niso grešili le Norvežani!

Norveški televizijski postaji TV2 je uspelo pridobiti odlomek iz tajnega poročila Mednarodne športne zveze (FIS), ki ga je pripravila po preiskavi norveških manipulacij z neskladnimi dresi. V njem je nekdanji kontrolor opreme Christian Kathol priznal, da sta tudi nemška in avstrijska reprezentanca v sezoni 2023/24 našli način, kako zaobiti predpise, poroča portal skijumping.pl.

Christian Kathol je bil eden od več kot osemdesetih zaslišanih prič v preiskavi škandala s prirejanjem tekmovalnih dresov v norveški reprezentanci na svetovnem prvenstvu v Trondheimu. Do maja 2025 je bil odgovoren za opremo na svetovnem prvenstvu, zaradi česar je bil verodostojen vir informacij o treningih v tistem okolju, piše skijumping.pl. Kathol naj bi potrdil, da so v več državah – vključno z Avstrijo in Nemčijo – izvajali poskuse s športnim spodnjim perilom. Čeprav ni navedel natančnih manipulacij, viri TV 2 trdijo, da je bil cilj okrepiti šive, da bi bilo spodnje perilo bolj togo. To je omogočilo, da je imel skakalec večjo nosilno površino, kar je zagotavljalo prednost med letom. Največji učinek je imela ojačitev šivov okoli pazduh in mednožja, poročanje norveške televizije povzela poljski portal.

Po poročanju TV2 je bila ta goljufija vroča tema pogovorov v skupnosti vso zimo 2023/24. Navsezadnje naj bi te zlonamerne prakse privedle do sprememb predpisov. Spomladi 2024 je bila največja debelina spodnjega perila zmanjšana s petih milimetrov na 1,5 milimetra. V obravnavanem odlomku iz poročila je Kathol domnevno izjavil, da za manipulacije nihče ni odgovarjal.

Mednarodna smučarska in deskarska zveza se na šokantno poročanje televizije TV2 ni želela odzvati. V kratki izjavi je zgolj ponovila, da je preiskava neodvisna in zaupna ter da je poročilo zaupen dokument, do katerega zveza ne more dajati komentarjev. Podobno se je odzvala tudi nemška smučarska zveza, predstavnik norveške zveze, športni direktor za smučarske skoke Jan-Erik Aalbu pa je izrazil zadovoljstvo, da se problematika obravnava širše. "Nikoli nismo s prstom kazali na druge – osredotočili smo se na svojo vlogo. Vendar vidimo, da je problem širši, in dobro je, da poročilo to poudarja," je komentiral za TV 2.

