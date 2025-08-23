Mednarodna smučarska zveza (FIS) in zveza FEC sta objavili "razsodbo" v primeru norveških smučarskih skakalcev Johanna Andreja Forfanga in Mariusa Lindvika. Oba norveška smučarja skakalca sta priznala kršitev pravil in se strinjala s trimesečno suspenzijo ter plačilom sodnih stroškov v višini dva tisoč švicarskih frankov (2.128 evrov).

Norvežani so na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu z manipulacijo z dresi dvignili ogromno prahu in odprli še dodatna vprašanja o poštenosti smučarskih skokov. Spomnimo, Norvežana Marius Lindvik in Johan Andre Forfang sta bila diskvalificirana po letošnji posamični tekmi na veliki skakalnici na nordijskem svetovnem prvenstvu, na kateri je Domen Prevc osvojil zlato odličje. Razlog za diskvalifikacijo je bila manipulacija z dresom, kar je predstavljalo kršitev pravil Mednarodne smučarske zveze (FIS). O njuni usodi je zdaj odločala posebna komisija Fis za etiko in integriteto.

Ta je v soboto zjutraj predstavnikom medijev poslala najnovejšo izjavo v zvezi s postopkom. "FIS meni, da je minimalno obdobje prepovedi nastopanja tri mesece, od katerega se odšteje morebiten že prestan začasen suspenz. Poleg tega FIS zahteva, da FEC obema športnikoma naloži plačilo ustreznega deleža stroškov postopka, vključno s preiskavo IECO, v višini 2000 švicarskih frankov za vsakega." Ob tem so še sporočili, da sta se oba omenjena skakalca s kaznijo strinjala.

Skoraj pol leta po aferi s prirejanjem dresov norveške reprezentance na domačem SP so tako znani izsledki preiskave, ki jo je za Fis opravilo zunanje podjetje. V petih mesecih so zaslišali 38 prič in preučili dokaze.

Preberite še: