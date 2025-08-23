Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sobota,
23. 8. 2025,
11.06

Osveženo pred

1 ura, 6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,21

Natisni članek

Natisni članek
kazen Marius Lindvik smučarski skoki Johann Andre Forfang

Sobota, 23. 8. 2025, 11.06

1 ura, 6 minut

Johann Andre Forfang in Marius Lindvik prejela kazen

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,21
Johann Andre Forfang | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Mednarodna smučarska zveza (FIS) in zveza FEC sta objavili "razsodbo" v primeru norveških smučarskih skakalcev Johanna Andreja Forfanga in Mariusa Lindvika. Oba norveška smučarja skakalca sta priznala kršitev pravil in se strinjala s trimesečno suspenzijo ter plačilom sodnih stroškov v višini dva tisoč švicarskih frankov (2.128 evrov).

Norvežani so na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu z manipulacijo z dresi dvignili ogromno prahu in odprli še dodatna vprašanja o poštenosti smučarskih skokov. Spomnimo, Norvežana Marius Lindvik in Johan Andre Forfang sta bila diskvalificirana po letošnji posamični tekmi na veliki skakalnici na nordijskem svetovnem prvenstvu, na kateri je Domen Prevc osvojil zlato odličje. Razlog za diskvalifikacijo je bila manipulacija z dresom, kar je predstavljalo kršitev pravil Mednarodne smučarske zveze (FIS). O njuni usodi je zdaj odločala posebna komisija Fis za etiko in integriteto.

Ta je v soboto zjutraj predstavnikom medijev poslala najnovejšo izjavo v zvezi s postopkom. "FIS meni, da je minimalno obdobje prepovedi nastopanja tri mesece, od katerega se odšteje morebiten že prestan začasen suspenz. Poleg tega FIS zahteva, da FEC obema športnikoma naloži plačilo ustreznega deleža stroškov postopka, vključno s preiskavo IECO, v višini 2000 švicarskih frankov za vsakega." Ob tem so še sporočili, da sta se oba omenjena skakalca s kaznijo strinjala.

Skoraj pol leta po aferi s prirejanjem dresov norveške reprezentance na domačem SP so tako znani izsledki preiskave, ki jo je za Fis opravilo zunanje podjetje. V petih mesecih so zaslišali 38 prič in preučili dokaze.

Preberite še:

Robert Kranjec Peter Prevc
Sportal Robert Kranjec: Peter Prevc je prišel pomagat reševati "galamo"
Paige Jones
Sportal Hude obtožbe, usmerjene proti Fis: Sleči smo se morale skoraj do golega
Marita Kramer
Sportal Avstrijska zvezdnica končala kariero
kazen Marius Lindvik smučarski skoki Johann Andre Forfang
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.