Ameriška smučarska skakalka Paige Jones je usmerila ostro kritiko na račun postopkov Mednarodne smučarske zveze (Fis) pred poletno veliko nagrado v Courchevelu v Franciji. V podkastu Dobra igra s Sarah Spain je opisala neprijetno izkušnjo, ko pri obveznem zdravstvenem pregledu ni bila navzoča zdravnica, ampak le zdravnik, poroča nemška dpa.

Za razliko od pretekle prakse pri obveznih kontrolah tokrat pri pregledu ni sodelovala zdravnica, temveč so za pregled pooblastili zdravnika in to brez kakršnegakoli predhodnega obvestila, je bila ogorčena.

"Ko smo prišle na skakalnico na termin za pregled, nam je osebje mednarodne zveze, ki je odgovorno za kontrole opreme, sporočilo, da tokrat ne bo zdravnice. To smo izvedele pičlih pet minut pred pregledom," je dejala Jones. Za skakalke je bilo še posebej neprijetno to, da so se morale pred zdravnikom skoraj povsem sleči.

Na neprijeten zaplet so se odzvali pri mednarodni federaciji in obžalovali povzročene nevšečnosti ter napovedali spremembe. Foto: Guliverimage

"Pred njim smo se morale sleči skorajda do golega"

"Povedal nam je, da je reproduktivni endokrinolog, kar pomeni, da dela na področju ginekologije. A smo se morale pred njim sleči skorajda do golega," je opisala 22-letna Američanka. Običajno so morale skakalke ob tovrstnih pregledih obleči posebno spodnje perilo, ki ga zagotovijo pri Fisu, nato so z optičnim merilnikom opravili meritve telesa. Na podlagi meritev nato lahko prilagodijo tekmovalne drese.

Čeprav so pri Fisu športnicam dali možnost, da pregled zavrnejo, je imela takšna zavrnitev takojšnje posledice. "Potem ne morete tekmovati," je dejala Jones.

Pri Fis napovedali spremembe

Na neprijeten zaplet so se odzvali pri mednarodni federaciji in obžalovali povzročene nevšečnosti ter napovedali spremembe. "Spoštujemo občutke športnic in razumemo, da je navzočnost moškega zdravnika lahko neprijetna za športnice," so pisno odgovorili na prošnjo nemške tiskovne agencije.

"Pri Fisu podpiramo vse konstruktivne povratne informacije in se s tem zavezujemo, da bomo športnicam v prihodnje ponudili možnost, da jih pregleda zdravnica."