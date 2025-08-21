Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
21. 8. 2025,
13.59

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Fis smučarski skoki Paige Jones

Četrtek, 21. 8. 2025, 13.59

9 minut

Paige Jones občutila nelagodje med pregledom pri zdravniku

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Paige Jones | Ameriška smučarska skakalka Paige Jones je usmerila ostro kritiko na račun postopkov Mednarodne smučarske zveze. | Foto Guliverimage

Ameriška smučarska skakalka Paige Jones je usmerila ostro kritiko na račun postopkov Mednarodne smučarske zveze.

Foto: Guliverimage

Ameriška smučarska skakalka Paige Jones je usmerila ostro kritiko na račun postopkov Mednarodne smučarske zveze (Fis) pred poletno veliko nagrado v Courchevelu v Franciji. V podkastu Dobra igra s Sarah Spain je opisala neprijetno izkušnjo, ko pri obveznem zdravstvenem pregledu ni bila navzoča zdravnica, ampak le zdravnik, poroča nemška dpa.

Marita Kramer
Sportal Avstrijska zvezdnica končala kariero

Za razliko od pretekle prakse pri obveznih kontrolah tokrat pri pregledu ni sodelovala zdravnica, temveč so za pregled pooblastili zdravnika in to brez kakršnegakoli predhodnega obvestila, je bila ogorčena.

"Ko smo prišle na skakalnico na termin za pregled, nam je osebje mednarodne zveze, ki je odgovorno za kontrole opreme, sporočilo, da tokrat ne bo zdravnice. To smo izvedele pičlih pet minut pred pregledom," je dejala Jones. Za skakalke je bilo še posebej neprijetno to, da so se morale pred zdravnikom skoraj povsem sleči.

Na neprijeten zaplet so se odzvali pri mednarodni federaciji in obžalovali povzročene nevšečnosti ter napovedali spremembe. | Foto: Guliverimage Na neprijeten zaplet so se odzvali pri mednarodni federaciji in obžalovali povzročene nevšečnosti ter napovedali spremembe. Foto: Guliverimage

"Pred njim smo se morale sleči skorajda do golega"

"Povedal nam je, da je reproduktivni endokrinolog, kar pomeni, da dela na področju ginekologije. A smo se morale pred njim sleči skorajda do golega," je opisala 22-letna Američanka. Običajno so morale skakalke ob tovrstnih pregledih obleči posebno spodnje perilo, ki ga zagotovijo pri Fisu, nato so z optičnim merilnikom opravili meritve telesa. Na podlagi meritev nato lahko prilagodijo tekmovalne drese.

Čeprav so pri Fisu športnicam dali možnost, da pregled zavrnejo, je imela takšna zavrnitev takojšnje posledice. "Potem ne morete tekmovati," je dejala Jones.

Pri Fis napovedali spremembe

Na neprijeten zaplet so se odzvali pri mednarodni federaciji in obžalovali povzročene nevšečnosti ter napovedali spremembe. "Spoštujemo občutke športnic in razumemo, da je navzočnost moškega zdravnika lahko neprijetna za športnice," so pisno odgovorili na prošnjo nemške tiskovne agencije.

"Pri Fisu podpiramo vse konstruktivne povratne informacije in se s tem zavezujemo, da bomo športnicam v prihodnje ponudili možnost, da jih pregleda zdravnica."

Lovro Kos
Sportal Lovro Kos najboljši Slovenec v Wisli, v finalu le še Mogel
Niilo Halonen
Sportal Umrla je legenda finskih skokov
Karl Geiger
Sportal Družina nemškega šampiona se je razširila
Mackenzie Boyd-Clowes
Sportal Pred več kot dvema letoma se je umaknil, zdaj se je vrnil
Fis smučarski skoki Paige Jones
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.