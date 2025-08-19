Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. Sp.

19. 8. 2025,
11.28

Niilo Halonen (1940-2025)

Umrl je legendarni finski smučarski skakalec Niilo Halonen

R. Sp.

Niilo Halonen | Niilo Halonen je umrl v 85. letu starosti. | Foto Guliverimage

Niilo Halonen je umrl v 85. letu starosti.

Foto: Guliverimage

Finska legenda smučarskih skokov Niilo Halonen je pred dnevi umrl star 84 let. Halonen velja za človeka, ki je spremenil finsko trenerstvo.

Niilo Halonen je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja osvojil dve medalji. Zaslovel je pri 19 letih, ko je na olimpijskih igrah v Squaw Valleyju v ZDA zasedel drugo mesto, leta 1962 pa je na svetovnem prvenstvu v Zakopanah osvojil bronasto odličje na veliki skakalnici.

Kariero v smučarskih skokih je končal leta 1969 in sprva delal kot učitelj športne vzgoje. V sedemdesetih letih se je pridružil Finski smučarski zvezi, kjer je kot trener deloval v več vlogah, kot vodja in trener, deloval pa tudi v marketingu. 

Kot najstnik je postal olimpijski podprvak. | Foto: Guliverimage Kot najstnik je postal olimpijski podprvak. Foto: Guliverimage

Veljal je za moža, ki je spremenil trenerske poglede in prijeme. Kot poroča Yle, je zaostril programe treningov in zahteval, da v reprezentanci ne sme biti alkohola. Poleg tega je Halonen v reprezentanco pripeljala psihiatra in uvedel različne vaje za koncentracijo in meditacijo. 

Leta 1981 je bil izbran za finskega trenerja leta.

