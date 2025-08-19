Torek, 19. 8. 2025, 11.28
Niilo Halonen (1940-2025)
Umrl je legendarni finski smučarski skakalec Niilo Halonen
Finska legenda smučarskih skokov Niilo Halonen je pred dnevi umrl star 84 let. Halonen velja za človeka, ki je spremenil finsko trenerstvo.
Niilo Halonen je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja osvojil dve medalji. Zaslovel je pri 19 letih, ko je na olimpijskih igrah v Squaw Valleyju v ZDA zasedel drugo mesto, leta 1962 pa je na svetovnem prvenstvu v Zakopanah osvojil bronasto odličje na veliki skakalnici.
Kariero v smučarskih skokih je končal leta 1969 in sprva delal kot učitelj športne vzgoje. V sedemdesetih letih se je pridružil Finski smučarski zvezi, kjer je kot trener deloval v več vlogah, kot vodja in trener, deloval pa tudi v marketingu.
Kot najstnik je postal olimpijski podprvak.
Veljal je za moža, ki je spremenil trenerske poglede in prijeme. Kot poroča Yle, je zaostril programe treningov in zahteval, da v reprezentanci ne sme biti alkohola. Poleg tega je Halonen v reprezentanco pripeljala psihiatra in uvedel različne vaje za koncentracijo in meditacijo.
Leta 1981 je bil izbran za finskega trenerja leta.