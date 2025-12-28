Letošnje poletje je bilo v Alpah po številu nesreč eno najhujših v zadnjih desetletjih, pravi vodja italijanske gorske reševalne službe Maurizio Dellantonio. Kot lahko beremo v prispevku spletne strani Gore ljudje, je v italijanskem delu Alp poleti v obdobju enega meseca, v juniju in juliju, umrlo kar 83 ljudi. V francoskih Alpah so do konca avgusta zabeležili več smrtnih žrtev kot lani. Porast številna nesreč je neposredno povezan z izjemno visokimi temperaturami v tistem času, ki so v gore privabile več obiskovalcev, med stalnimi dejavniki pa so še pomanjkanje izkušenj, slaba pripravljenost, neustrezna oprema in celo vpliv družbenih omrežij, ki pri mladih ustvarjajo nerealna pričakovanja o gorski izkušnji. Nepripravljenost pa ni vedno vzrok za nesrečo, včasih se tudi zaradi spleta nesrečnih okoliščin zgodi tragedija, kakršna se je v začetku oktobra v Julijskih Alpah pod vrhom Tosca, ko je plaz odnesel življenja treh hrvaških alpinistov.

Plaz pod Toscem je tisto nedeljo presenetil skupino sedmih planincev iz Dalmacije, trije od njih so se smrtno ponesrečili. Enega od nesrečnih alpinistov so našli še isti dan, reševalna akcija, ki je potekala na izjemno zahtevnem, strmem in nevarnem terenu, pa se je nato raztegnila na dva dneva, saj so jo morali v nedeljo zaradi ponovnega proženja plazov in bližajoče se teme prekiniti. V ponedeljek so našli še dva ponesrečenca, žal jima ni bilo več pomoči.

Preostali štirje planinci, ki so bili v skupini, so po sprožitvi plazu ostali na mestu in reševalcem pokazali, kje se je plaz sprožil, da so lahko začeli iskati na pravem območju.

Tragedijo je še poglobilo dejstvo, da sta pod plazom umrla mlada brata, stara 31 in 26 let, od katerih se je eden poročil le nekaj mesecev pred nesrečo, drugi naj bi se kmalu, tretji ponesrečenec pa je bil 38-letni oče dveh otrok.

Po podatkih Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) morajo reševalci v akcijo v povprečju kar dvakrat na dan – letos skupaj že več kot 580-krat. Najpogostejši razlogi za nesreče so neprimerna oprema, slabo poznavanje terena in pomanjkljiva telesna pripravljenost. Skoraj polovica ponesrečencev je tujcev. Foto: GRS Bohinj/Facebook

V slovenskih gorah umrl 21-letni mladenič

Oktobra, le nekaj dni po tragediji pod Toscem, se je v slovenskih gorah smrtno ponesrečil 21-letni pohodnik, državljan ZDA.

Mladenič se je iz doline Vrat odpravil proti Triglavu, vendar se je nato za njim izgubila vsaka sled. Svojci so po nekaj dneh obvestili kranjsko policijo, nato je stekla helikopterska reševalna akcija.

Prvi dan reševanja med sistematičnim pregledom območja pogrešanega niso našli, prihodnji dan pa so na območju Triglava na nadmorski višini okoli 1.900 metrov zaznali moško truplo.

Po opravljenem ogledu kraja in zbranih obvestilih so sklepali, da je pohodnik z zelo zahtevne planinske poti čez Plemenice zdrsnil v globino in zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl.

Foto: Gorska reševalna zveza Slovenije

Zdrsnil in omahnil v globino

Letošnje leto je bilo v slovenskih gorah neprizanesljivo do hrvaških planincev. Konec avgusta se je na območju Škrlatice smrtno ponesrečil pohodnik, hrvaški državljan. Nesreča se je zgodila med sestopom, ko mu je spodrsnilo, nato je padel v globino.

Po informacijah policije je skupina hrvaških pohodnikov sestopala s Škrlatice proti Aljaževemu domu v Vratih. Na nadmorski višini okoli 2.100 metrov je med hojo po označeni planinski poti 54-letnemu pohodniku, ki je hodil prvi v skupini, zdrsnilo. Padel je v globino in zaradi hudih poškodb na kraju umrl.

Foto: Grega Eržen

Grozljiv padec 150 metrov globoko

Sredi avgusta se je na Plemenicah na Bovškem zgodila srhljiva nesreča, v kateri se je smrtno ponesrečil 40-letni belgijski pohodnik.

Pohodnik je skupaj z 42-letnim prijateljem iz Slovenije hodil po urejeni, a zahtevni planinski poti čez Plemenice proti Triglavu, ko mu je na nadmorski višini okoli 1.950 metrov zdrsnilo in je padel čez več skalnih polic 150 metrov v globino, kjer je mrtev obležal na melišču. Priča padcu je bil slovenski sopohodnik, ki je hodil pred njim in prijavil nesrečo.

Foto: Shutterstock Po ugotovitvah policistov sta moška imela ustrezno varovalno opremo. Nesreča se je zgodila, ko sta hodila po planinski poti čez Plemenice, kjer so bile nameščene jeklenice. Na višini okoli 1.950 metrov sta prišla do predela, kjer jeklenic ni, planinska pot pa se strmo vzpne.

Strmi del je najprej preplezal Slovenec, za njim pa je šel Belgijec, ki je po nekaj metrih vzpona iz neznanega razloga izpustil prijem in zdrsnil čez skalnate police v globino, je poročal Regional.

Jalovec usoden za 48-letno pohodnico

Na območju Jalovca je septembra umrla pohodnica, ki je med vzpenjanjem po zelo zahtevni planinski poti čez Goličico iz smeri Vršiča proti Jalovcu padla v globino in se hudo poškodovala.

Foto: Policijska uprava Kranj Nesreča se je zgodila na nadmorski višini okoli dva tisoč metrov.

Policija je takrat v izjavi za javnost pozvala tudi gostinsko-turistično osebje hotelov, avtokampov, apartmajev in sob, naj svoje goste informirajo pred odhodom v hribe ali gore ter jim svetujejo obisk informacijsko-turističnih točk, kjer jim bodo znali svetovati in ponuditi primerno turo v naravi.

Za vedno bo ostala na gori

Svet je pretresla tudi nesreča nekdanje vrhunske nemške biatlonke Laure Dahlmeier, ki se je konec julija v alpskem slogu vzpenjala na Laila Peak v pakistanskem gorovju Karakorum, ko jo je zadelo padajoče kamenje. Dahlmeier se je po končani biatlonski karieri posvetila alpinizmu in gorskemu reševanju ter na splošno veljala za izkušeno in ozaveščeno alpinistko.

Spominsko obeležje za Lauro Dahlmeier Foto: Guliverimage

Soplezalka je takoj poklicala reševalno službo, ki pa ji tisti dan zaradi oddaljenosti ni uspelo priti do kraja dogodka. Tudi sama se je sprva trudila rešiti Lauro, a ko pri njej ni več zaznala znakov življenje, se je odločila za umik z nevarnega območja in sestop.

Reševalci tudi dan pozneje niso imeli sreče, saj je bilo vreme slabo, nevarnost pa so še povečali padajoči kamni in skale. Tveganje je bilo preveliko, na podlagi ugotovitev helikopterskega preleta in opisa resnosti poškodb, ki ga je podala njena soplezalka, pa so domnevali, da je Dahlmeier umrla takoj.

Svojci so v izjavi za javnost poudarili njeno osebno željo – izrecno in pisno –, da v primeru njene smrtne nesreče nihče ne sme tvegati življenja, da bi jo prenesli v dolino. Njena želja je bila, da v tem primeru njeno truplo ostane na gori.

Foto: Thinkstock

Strela pokosila tri planince

Muhasto junijsko vreme je bilo usodno za tri avstrijske planince – dva moška in žensko, ki so umrli v gorah.

Med pohodom na 2.635 metrov visoki Mittagspitze na Tirolskem jih je zadela strela. Vsi trije so na kraju dogodka umrli, čeprav so se takoj, ko so opazili, da se pripravlja na nevihto, začeli spuščati v dolino. Ker se niso vrnili, so jih svojci iskali in na pomoč poklicali policijo, v iskanje pa sta se vključila tudi Gorska reševalna služba in reševalni helikopter.

Posadka helikopterja je slabih 400 metrov pod vrhom v bližini označene pohodniške poti opazila tri negibna telesa. Po pristanku so reševalci pohodnike začeli oživljati, vendar je bilo žal prepozno. Policija in reševalne službe nenehno pozivajo planince, naj pred vsakim pohodom preverijo vremensko napoved in naj se ne odpravijo v gore, tudi če obstaja najmanjši sum na spremembo vremena ali slabo vreme. Prav takšna napoved je bila izdana za zahodno Avstrijo in usodna za tri nesrečne planince.

V bližini Zermatta umrlo pet turnih smučarjev

Alpinista sta konec maja med vzponom na Rimpfischhorn, ki se razteza vzhodno od Zermatta, na nadmorski višini približno 4.000 metrov nad sedlom, kjer običajno stoji skladišče za smuči, opazila štiri pare smuči, ljudi pa ni bilo videti. Tudi po sestopu z vrha so bile smuči še vedno na istem mestu. O tem sta takoj obvestila kantonalno reševalno organizacijo.

Reševalci so se na pobočje odpravili s helikopterjem in približno 500 metrov pod sedlom na stožcu plazu odkrili tri alpiniste. Žal so jih lahko le še razglasili za mrtve. Kasneje so med iskanjem približno 200 metrov višje na manjši snežni zaplati odkrili še dva človeka. Tudi njima ni bilo več pomoči. Reševalci so kasneje na tem območju našli še peti par smuči.

Kot kaže, je vseh pet turnih smučarjev zgodaj zjutraj zapustilo kočo Britannia na območju Saas-Feeja in se namenilo na Rimpfischhorn. Smuči so nato pustili v skladišču, vzpon proti vrhu pa nadaljevali peš. Domnevajo, da je turne smučarje zajel plaz in jih odnesel v smrt.